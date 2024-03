Dia da Água, equidade de gênero e favela

Foto: Daniela Rodrigues/ Divulgação iFood EMPREENDEDORES durante o lançamento do iFood Acredita na Favela

O acesso ao esgotamento sanitário tem relação direta e fundamental com a qualidade da água no meio ambiente. Diariamente, mais de 376 milhões de litros de efluentes chegam nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) operadas pela Ambiental Ceará em 24 cidades do Estado.

Este processo garante que, por ano, o equivalente a 54 mil piscinas olímpicas de esgoto sejam coletados, tratados e retornem ao meio ambiente sem poluir a natureza, seguindo as normas da legislação estadual.

Até o final de 2024, o volume de esgoto tratado será 13% maior, com 52 milhões de litros a mais por dia em razão do aumento da infraestrutura de esgotamento sanitário, a partir de obras executadas pela Ambiental Ceará.

Essa expansão vai beneficiar 440 mil pessoas com acesso à coleta e ao tratamento de efluentes nos municípios atendidos pela empresa. Fica a reflexão para o Dia 22 de março, Dia Mundial da Água, para sabermos como estamos usando esse bem tão precioso.

Liderança feminina

Ainda sobre a importância da representatividade feminina, na Hapvida NotreDame Intermédica as mulheres ocupam 69% dos cargos de liderança. Atualmente são quatro vice-presidentes em áreas como Contas Médicas, Recursos Humanos, Regulação, Odontologia e Marketing.

O número representa 30,7% das cadeiras, quando a média do mercado é de 19% em empresas comandadas por homens, segundo o estudo “Panorama Mulheres 2023”, do Talenses Group e do Insper.

No total, são 2.434 mulheres em posições de liderança, sendo, além das 4 VPs, 10 diretoras, 368 gerentes, 1.113 coordenadoras e 939 supervisoras.



Além do plano de carreira com diretrizes para ascensão feminina, a empresa conta com uma política de diversidade, assédio e discriminação, e criou o Canal da Mulher para colaboradoras e clientes.

Equidade de gênero

Já o 30% Club Brazil, capítulo da campanha global que promove a equidade de gênero nos Conselhos de Administração das 100 maiores companhias do Mercado de Capitais, dará início, a série de webinars O caminho para a equidade de gênero nos Conselhos de Administração”.

Entre os participantes, executivos do Santander, Natura, B3, Carrefour, Magazine Luiza, Porto, TIM, Vivara, Vivo. Santander e Natura, encabeçarão o painel, no dia 19 de março, terça-feira, às 18h, na página oficial do Linkedin da 30% Club Brazil.

Parcerias sociais

O iFood apresentou, em São Paulo, o programa iFood Acredita na Favela, realizado em parceria com a Favela Holding, grupo mantenedor da Central Única das Favelas (Cufa).

A proposta é fortalecer um movimento em torno da diversidade e mobilidade social para impulsionar o crescimento de estabelecimentos de empreendedores pretos e pardos, localizados nas duas maiores favelas da capital paulista, Heliópolis e Paraisópolis.

Totalmente gratuito o programa oferece diversos benefícios, como consultoria personalizada para melhorar o desempenho dos restaurantes e lojas no aplicativo, cursos ministrados pela plataforma de capacitação online iFood Decola.

E, ainda, uma linha de crédito especial, quando for necessário, voltada a investimentos para expansão dos negócios, como em insumos, infraestrutura, equipe ou marketing.

Além disso, os estabelecimentos recebem mais visibilidade no aplicativo, ganhando destaque para os consumidores de suas regiões. A expectativa é apoiar inicialmente 100 parceiros.

Educação

No Ceará, mais de 9.200 estudantes matriculados em Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) estão recebendo formação em empreendedorismo, inovação e educação financeira por meio da Unidade Curricular Jovem Empreendedor I.

Essa iniciativa é conduzida pela Junior Achievement Ceará em parceria com a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc). Neste semestre, a disciplina eletiva está sendo oferecida em 221 EEMTI's, distribuídas por 110 municípios cearenses.

