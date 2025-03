Mulheres merecem mais que dias e meses

Foto: FÁBIO LIMA MARIA da Penha é símbolo da luta das mulheres no Brasil

É claro que datas são simbólicas e eu mesma sou muito adepta a elas. Tanto que não poderia deixar de falar sobre o Dia Internacional da Mulher, celebrado em todo o mundo no último sábado, 8. Mas acredito que além de ser apenas um dia para refletirmos sobre os avanços e os desafios que ainda existem é preciso compromisso dos governos, iniciativa primava e sociedade em geral. Pois a luta pela igualdade de gênero não é apenas uma questão feminina, mas sim uma questão de justiça e direitos humanos. A discriminação e a violência contra as mulheres são problemas globais que afetam não apenas as mulheres, mas também suas famílias, comunidades e sociedades como um todo. Para eu estar escrevendo essa coluna de hoje, muitas mudanças foram necessárias...Segundo dados históricos, no Brasil, a mulher só pôde assinar seu primeiro texto em um jornal a partir da segunda metade do século XIX. Antes disso, elas não podiam expressar suas opiniões em público. Algo tão inadmissível quanto, atualmente, mulheres receberem 22% menor do que dos homens no mercado de trabalho, de acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Ou saber que entre 2020 e 2024, o Brasil registrou 7.072 casos de feminicídio, com um recorde histórico em 2024, conforme aponta o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). Por isso, e muitas outras coisas, o Dia da Mulher é todo dia!

Celebração

MANA Holanda será homenageada pelo RioMar

Em homenagem às mulheres, nesta próxima quarta-feira, 12, às 19h, acontece a 9ª edição do Prêmio RioMar Mulher. Para esta edição o mote escolhido foi "Histórias de determinação que transformam o mundo".

As homenageadas este ano são: Márcia Alcântara (Saúde), Socorro Acioli (Arte & Cultura), Bia Fiuza (Trabalho Social), Aline Oliveira (Comunicação), Manú Oliveira (Educação), Nícia Paes Bormann (Arquitetura & Design), Luisa Cela (Gestão Pública), Mana Holanda (Economia & Negócios), Raquel Andrade (Justiça & Cidadania) e Jaqueline Queiroz (Moda).

Efeito estufa

O Assaí Atacadista reduziu em 10% suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) dos escopos 1 e 2 em 2024, no comparativo do quatro trimestre do ano anterior sobre o mesmo período de 2023. A empresa mantém a meta de reduzir em 38% as emissões brutas de CO? dos escopos 1 e 2 até 2030, tendo como base os dados de 2015. No escopo 1, que abrange as emissões diretas da operação, 85% das emissões estão relacionadas aos gases refrigerantes utilizados na refrigeração dos balcões e climatização das lojas. Para mitigar esse impacto, a empresa investe continuamente na modernização de seus sistemas de refrigeração, substituindo equipamentos antigos por tecnologias que utilizam gases naturais com menor potencial de aquecimento global.

Economia

De acordo com o balanço de 2024 da Kroma Energia, a empresa conseguiu gerar para os seus clientes que optaram pelo Ambiente de Contratação Livre (ACL), popularmente conhecido como Mercado Livre de Energia, uma economia superior a R$77 milhões. Ao passar a consumir energia de fontes renováveis, eles deixaram de emitir 22.378,94 tCO2 (toneladas de CO2) na atmosfera, número equivalente ao plantio de 156.645 mil árvores.

Premiação

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade, que foca em soluções inovadoras na área ambiental e social, está com inscrições abertas para o ciclo 2026. A iniciativa conta com um fundo total de US$ 5,9 milhões para pequenas e médias empresas, ONGs e escolas de ensino médio que desenvolvem projetos sustentáveis. As inscrições podem ser feitas até 23 de junho. Para participar, os candidatos devem apresentar soluções inovadoras que melhorem o acesso a serviços essenciais e tenham impacto positivo em suas comunidades. Os interessados podem concorrer em seis categorias: Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação Climática e Escolas de Ensino Médio. Mais informações em https://observatorio3setor.org.br/editais/