Fake news e os riscos globais

A desinformação e as fake news continuam sendo os principais riscos globais para 2025, a curto prazo, pelo segundo ano consecutivo, de acordo com a 20ª edição do Relatório de Riscos Globais do Fórum Econômico Mundial, lançada na semana passada.

Ambos os pontos, ameaçam a coesão social e a governança ao corroer a confiança e incentivar a bipolarização dentro e entre as nações, que sabem, que inclui o Brasil.

Outros riscos importantes, de curto prazo, que a falta de informação ou criações de mentiras podem atrapalhar são os eventos climáticos extremos, a ciberespionagem e a guerra no mundo.

O estudo ainda mostra um cenário global cada vez mais fragmentado, onde crescentes desafios geopolíticos, ambientais, sociais e tecnológicos ameaçam a estabilidade e o progresso.

Embora os riscos econômicos tenham menos destaque imediato nos resultados da pesquisa deste ano, eles continuam sendo uma preocupação, interconectados com tensões sociais e geopolíticas.

Como principal risco imediato, o relatório aponta os conflitos armados baseados em Estados, identificado por quase um quarto dos entrevistados, foram ouvidos 900 especialistas, refletindo tensões geopolíticas crescentes e fragmentação global.

Os riscos ambientais também estão latentes e dominam os próximos 10 anos, liderados por eventos climáticos extremos, perda de biodiversidade e colapso do ecossistema.

E, infelizmente, outra pesquisa, realizada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), aponta que o Brasil foi o país com o pior desempenho, entre 21 nações, que mediu a capacidade das pessoas em identificar notícias falsas.

É preciso buscar fontes de informação segura e confiável para poder criar opiniões próprias sobre os dados e fatos que acontecem por aqui e no mundo!

Redução de danos nas cidades

O Ministério das Cidades criou, em parceria com a Fiocruz e Universidades Públicas, um Guia Técnico para orientar a elaboração dos Planos Municipais de Redução de Riscos (PMRR).

O documento serve, além de prevenir desastres, para capacitar profissionais, atualizar métodos de mapeamento e fortalecer a resiliência comunitária, com a sociedade. Uma espécie de política antecipatória de qualificação de segurança, principalmente, do ambiente urbano.

A proposta é fortalecer o desenvolvimento de capacidades locais de infraestrutura, planejamento, informação e participação social para enfrentamento das desigualdades e redução das vulnerabilidades relativas a riscos de deslizamento e inundação nas periferias brasileiras.

Conhecimento

A Faculdade Inbec confirma para fevereiro o MBA em ESG Manager - Gestão e Governança Corporativa com ênfase nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O curso tem duração de 12 meses e acontecerá na modalidade presencial, em Fortaleza, ou online.

Ele é indicado para quem deseja liderar mudanças e implementar estratégias sustentáveis nos negócios. Explora os principais conceitos de ESG, conectando-os aos ODS. Além do título de especialista o aluno terá 3 certificados de Analista de ODS.

Bom exemplo

Atuando desde de 2009 na destinação correta de resíduos para mais de mil condomínios em São Paulo, o Instituto Muda já coletou mais de 50 mil toneladas de resíduos desviados dos aterros sanitários, mobilizou mais de R$25 milhões de renda extra para as cooperativas de baixa renda, impactando mais de 900 famílias.

Além de disponibilizar os contêineres autoexplicativos, fornecem treinamento para funcionários dos residenciais e moradores e, ainda, doam os produtos em bom estado para as cooperativas.

Em outro DDD

O evento Conexão ODS, organizado pela Somos Um, acontecerá esse ano em Natal, no Rio Grande do Norte, na segunda quinzena de agosto.

Articulação

Fortaleza realiza a 1ª Conferência Municipal de Meio Ambiente (CMMA) esta semana, no dia 24, com o tema "Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica".

O evento acontecerá no auditório da Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), das 13h às 18h30, com as presenças do titular da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (Seuma), João Vicente, e do secretário executivo, Isaac Andrade.