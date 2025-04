Estresse hídrico em pauta

Foto: Arquivo pessoal/Agir Ambiental e Fundación Avina/Divulgação GUAIÚBA e Pacatuba receberam técnicas de manejo do solo

Esse mês, o Grupo Heineken, a Fundación Avina, o Instituto Agir Ambiental e a Cetra dão início à segunda fase do projeto Recarrega Ceará. A nova etapa será viabilizada por meio de um investimento de R$ 10 milhões do matchfunding Heineken e BNDES, via iniciativa Floresta Viva, e irá intensificar ações de restauração florestal e recarga hídrica na região.

O projeto foi criado em 2021 a partir de um desafio enfrentado pela cervejaria em Pacatuba, instalada em uma área de estresse hídrico. Desde então, a iniciativa atua com foco em soluções baseadas na natureza, aliando impacto socioambiental positivo à segurança hídrica local.

Como resultados da primeira fase, foram restaurados mais de 5 hectares, com o plantio de 5 mil mudas de espécies nativas; aplicação de tecnologias de manejo em 145 hectares, 180 pessoas capacitadas em Guaiúba e Pacatuba, gerando cerca de R$ 32 mil em renda.

Além de acesso à água e saneamento, parceria com o Instituto Sisar e a prefeitura de Maranguape, para 217 famílias de cinco comunidades rurais; e capacitações em práticas agroecológicas, manejo sustentável do solo, implantação e manutenção de hortas, uso racional da água e sistemas eficientes de irrigação.

Três anos de coluna

Essa semana a coluna celebra três anos de publicação ininterruptas. Ao longo desses trouxemos notícias sobre ESG, sustentabilidade, responsabilidade social e corporativa, impacto socioambiental, COP, eventos com pautas climáticas, sociais e educacionais...Tudo pesquisado, selecionado e produzido com muito carinho e informação para quem busca e faz do seu dia a dia um mundo melhor! Vida longa!

Obrigatoriedade em 2026

A partir de 2026, as companhias abertas no Brasil terão que divulgar relatórios de sustentabilidade obrigatoriamente. Esses relatórios deverão seguir padrões internacionais do International Sustainability Standards Board (ISSB) e são considerados de nível complexo. Um período de teste foi proposto, mas apenas a Renner e a Vale, das 700 empresas de capital aberto aderiram.



Diante desse cenário, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) decidiu realizar uma pesquisa para entender melhor as dificuldades enfrentadas pelas companhias. A pesquisa incluirá formulários e entrevistas qualitativas com empresas, investidores, auditores e consultorias especializadas, visando discutir possíveis soluções para facilitar a implementação desses relatórios

Conexões do bem

Amanhã, 8, a CDL Jovem Fortaleza dá início a um novo projeto, o Almoço de Impacto, que visa unir networking e impacto positivo, conectando empresários e associadas a temas que fazem a diferença na sociedade e no mundo dos negócios. A cada edição, um convidado especial compartilhará insights sobre como o setor empresarial pode gerar transformação por meio de inovação social, ESG, sustentabilidade e empreendedorismo de impacto.

A estreia será com Celina Hissa, fundadora e diretora criativa da Catarina Mina, referência em moda sustentável e produção artesanal com impacto social. Para Rutênio Florencio, CEO do Instituto Pensando Bem e diretor de ESG da CDL Jovem Fortaleza, o impacto social e ambiental precisa estar na mesa de qualquer empresário que deseja crescer de forma sustentável. “Mais do que um encontro de networking, queremos criar um ambiente onde ideias, oportunidades e responsabilidade se encontrem para gerar mudanças reais”.