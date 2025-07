Dia do luto com o PL da Devastação

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Amazônia

A recente aprovação do PL 2.159/2021, conhecido por "PL da Devastação", representa um grave retrocesso na legislação ambiental brasileira. Com 267 votos favoráveis na Câmara dos Deputados, o projeto flexibiliza o licenciamento ambiental, permitindo que empreendimentos obtenham licenças por autodeclaração, sem análises técnicas prévias. Lembra do que houve em Brumadinho e Mariana? Infelizmente com essa validação parlamentar isso pode se tornar comum no país. Essa medida, ainda, fragiliza a proteção de biomas como a Mata Atlântica e ignora os compromissos climáticos assumidos pelo Brasil. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, classificou a aprovação como um "dia de luto" para o Brasil. Com a COP30 se aproximando, sediada em Belém do Pará, o Brasil corre o risco de comprometer sua liderança ambiental global. É essencial que o presidente Lula vete integralmente o projeto para preservar o meio ambiente e a credibilidade internacional do País.

Agroecologia

O Instituto Nordeste Cidadania (Inec) lança o projeto Ecoinec Agroecologia Mulheres, que vai beneficiar 120 mulheres com oficinas gratuitas em agricultura urbana e geração de renda sustentável. O foco são mulheres, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais. O projeto acontecerá no bairro Itaperi, em Fortaleza, na unidade experimental do Ecoinec. As inscrições são limitadas pelo (85) 99179-8506.

3ª idade

O Instituto Atlântico no Lar Torres de Melo está realizando o projeto Smart Sênior, até 6 de agosto, uma jornada de aprendizado para o uso seguro, autônomo e consciente da tecnologia no dia a dia. Na ação, os colaboradores do Atlântico vão, voluntariamente, até a instituição para ensinar os fundamentos da tecnologia aos idosos, mostrando como utilizar aplicativos como Whatsapp, e-mail e redes sociais. Além disso, orientam sobre como não cair em golpes e fake news. Essa é iniciativa do Comitê de Diversidade e Inclusão do Instituto Atlântico, por meio do pilar Generations.

Responsabilidade social

Os colaboradores do Blue Tree Towers Fortaleza realizaram uma campanha interna de arrecadação de tampinhas para ajudar a Associação Peter Pan, que cuida de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. A atitude teve como objetivo incentivar a reciclagem, o consumo e descarte consciente entre os colaboradores. “Além de promovermos uma ação positiva para o meio ambiente dentro do hotel, também apoiamos uma importante causa social”, observa Chieko Aoki, presidente da rede Blue Tree Hotels. Ao todo, foram arrecadadas mais de duas mil tampinhas, que serão entregues à instituição no fim deste. O valor obtido da venda do material reciclável será revertido para a Peter Pan atender e apoiar os seus pacientes.

Capacitação técnica

O programa Enel Compartilha Empreendedorismo, da Enel Distribuição Ceará, concluiu mais uma edição da Incubadora de Negócios com a premiação de três mulheres microempreendedoras de destaque: Christine Pinto, alimentação saudável Nutriblend; Amanda Queiroz, Salão de beleza Amanda Queiroz; e Wende Neves, moda Preta Sou.

O projeto, realizado em parceria com o Sebrae, teve como objetivo apoiar pequenos empreendedores por meio de capacitação técnica, mentoria individualizada e incentivo financeiro, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da capital cearense.

“Essa edição mostrou a força e a criatividade dos microempreendedores de Fortaleza. É muito gratificante ver o impacto positivo que a Incubadora de Negócios tem gerado na vida dessas pessoas e nas comunidades onde atuam. Nosso objetivo é seguir ampliando o alcance dessa iniciativa e estimulando a geração de renda de forma sustentável”, destaca Ana Cilana Braga, Responsável de Sustentabilidade da Enel Ceará.

Certificação

A Hostweb anunciou a conquista de sua certificação International Renewable Energy Certificate (I-REC), referente ao consumo de energia do ano de 2024. O certificado, de reconhecimento internacional, atesta que a eletricidade utilizada nas operações da companhia foi gerada a partir de fontes renováveis.

O I-REC é um sistema global de rastreabilidade que garante a origem da energia e representa a geração de 1 MWh (megawatt-hora) de eletricidade a partir de uma fonte renovável, como solar, eólica, biomassa ou hídrica.

Sustentabilidade corporativa

A Mundo Limpo Reciclados, em parceria com o Senai-CE, promoveu uma edição especial do projeto “Marcenaria para Todos” com os colaboradores da Fábrica Fortaleza, Maracanaú e GME, unidades da M. Dias Branco.

Eles participaram de um workshop de marcenaria sustentável utilizando madeira reciclável gerada pela própria indústria, vivenciando, na prática, conceitos de economia circular.

Durante a atividade, os participantes transformaram resíduos de madeira em móveis funcionais, experimentando concretamente os princípios de reutilização de materiais e de valorização de resíduos dentro do ciclo produtivo.

A ação teve como objetivo fortalecer a cultura interna de sustentabilidade e sensibilizar cada colaborador da indústria para o potencial de reaproveitamento de materiais descartados no dia a dia das operações.