ESG em destaque no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS PRIMEIRO Fórum ESG O POVO, realizado na Fiec, em 2024

Nesta quarta-feira, 25 de junho, a partir das 13h, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), acontece o II Fórum ESG O POVO com a temática COP30, principal evento mundial que debate sobre as mudanças climáticas. O evento, que conta com patrocínio da Prefeitura de Fortaleza e apoio da Fiec. é gratuito e com inscrições limitadas por meio do Sympla. https://www.sympla.com.br/evento/foum-esg-o-povo/2981415. Além do evento, O POVO traz encartado na edição de hoje o Caderno Fórum ESG com matérias sobre as temáticas que serão abordadas no evento, exemplos de iniciativas positivas na área de ESG, sustentabilidade e impacto. Além de infográfico sobre a COP30 e uma entrevista exclusiva com o diretor de novas economias do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Lucas Ramalho.

Fórum 2

Para compor o painel 1 do II Fórum ESG O POVO “COP30 - Desafios e oportunidades para indústrias, empresas e organizações no Ceará e no Brasil” estarão confirmados Artur Bruno, presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan); Lenilda Oliveira, coordenadora do Comitê de Sustentabilidade da Cerbras; Magda Maya, estrategista em Sustentabilidade 4.0; e Tarin Frota Mont’Alverne, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC) e doutora em Direito Internacional do Meio Ambiente.

Já a secretária dos Povos Indígenas do Governo do Ceará, Juliana Alves; a gestora do Instituto Aço Cearense, Luciana Rabelo; a antropóloga e consultora de diversidade, Izabel Accioly; e o chefe do escritório do Unicef em Fortaleza, Rui Aguiar estão entre os painelistas que irão falar sobre “Justiça climática e os impactos sociais das mudanças climáticas”.

ESG e justiça climática

A justiça climática só será efetiva se a agenda ESG for compreendida como uma alavanca de transformação social, defende Talita Martins, CEO da Equos Consultoria ESG e mestre em Direito Ambiental e desenvolvimento sustentável. Para ela, a equação é simples: sem considerar os territórios vulneráveis, a transição energética não será justa nem duradoura. O pilar social do ESG precisa sair do papel com ações concretas, desde garantir condições dignas nas cadeias de fornecimento até impulsionar projetos de capacitação, geração de renda e adaptação local.

Parcerias do bem

Um projeto modelo entre a CS Global e o Banco Itaú disponibiliza uma minivan elétrica acessível para transportar de forma eficiente e inclusiva passageiros com mobilidade reduzida, ao mesmo tempo que promovem práticas sustentáveis e alinhadas com uma visão de futuro mais ecológica. Em operação desde setembro de 2023, a minivan já transportou mais de 5.500 pessoas. Com ela, a empresa deixou de emitir 1.240,70 quilos de dióxido de carbono (CO2), ao longo dos seus 8.616 km totais percorridos. Em breve, a frota será ampliada com o lançamento da nova van elétrica da Mercedes, que consegue acomodar até 15 pessoas.

Há dois anos, a CS Global aderiu aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global da ONU e adotou diversas práticas sustentáveis em seu dia a dia, como a utilização de biocombustíveis, a proibição do uso de plástico e a coleta e armazenamento da água da chuva. A companhia também recebeu três certificados de conformidade aos critérios ESG e aos critérios Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e também o LVCM, que garante que a empresa é um ambiente Livre de Violência Contra Mulher.

Equidade de gênero

Fortes Tecnologia lançou o programa “Elas Transformam” para o fortalecimento de lideranças femininas. A ação integra a estratégia de responsabilidade social, que já registra 51% de mulheres em posições de liderança.

O programa propõe rodas de conversa, dinâmicas e momentos de escuta qualificada. Os temas vão de inteligência emocional à conciliação entre vida profissional e pessoal.

Segundo levantamento da Diversitera, empresa especializada em diversidade, equidade e inclusão (DEI) no ambiente corporativo, apenas 35% dos cargos de alta liderança, como gerência executiva, diretoria e C-level são ocupados por mulheres. Por outro lado, elas representam 70% das funções operacionais, como recepção e limpeza.

O estudo analisou mais de 90 mil respondentes em 70 empresas de 17 setores diferentes entre junho de 2022 e fevereiro de 2025, reforçando o descompasso estrutural nas oportunidades de ascensão profissional.

Emissões de GEE

A Mota Machado conquistou o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol com o Inventário de Emissões Atmosféricas 2024.

Pelo segundo ano consecutivo, ela confirma a excelência da empresa na gestão ambiental e no controle das emissões de gases de efeito estufa (GEE), alinhada aos mais altos padrões internacionais de sustentabilidade.

Com nove obras avaliadas, alcançou um crescimento de 77% em relação ao ano anterior, com destaque para o uso de materiais estratégicos como aço e cimento, além da movimentação de resíduos.

Pacto Global

O Pacto Global – Rede Brasil marca presença nas reuniões climáticas da ONU em Bonn, na Alemanha, com o evento oficial “Just Transition in the Global South: Business Initiatives and Policies for Sustainable Prosperity”, que acontece amanhã, 24.

A sessão destacará como iniciativas empresariais e políticas públicas aceleram uma transição justa, conciliando descarbonização, justiça social e desenvolvimento econômico em contextos de desigualdade, com foco especial na América Latina.

Organizado pelo Pacto Global – Rede Brasil, em parceria com a Climate Ventures, Instituto E+ de Transição Energética e Talanoa, o evento faz parte da programação oficial das Reuniões de Clima de Junho, preparatórias para a COP30. A sessão também marcará o lançamento do Roadmap da Transição Justa, liderado pelo Instituto E+.