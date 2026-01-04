2026: Esperançar vira ação

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-09-2024:Movimentação de pessoas e como anda a situação dos calçadoes e pier da Lagoa da Messejana durante o por do sol. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Em 2026, o verbo esperançar deixa de ser discurso e se consolida como método. No Brasil e no mundo, sustentabilidade, ESG e impacto caminham menos como tendência e mais como urgência estratégica. Empresas, governos e sociedade são chamados a transformar intenção em ação mensurável.

O capital passa a olhar com mais atenção para quem gera valor de longo prazo, não apenas lucro imediato. A agenda climática cruza inovação, justiça social e competitividade econômica. No Brasil, biodiversidade, transição energética e inclusão produtiva ganham centralidade.

No mundo, cresce a cobrança por transparência, métricas confiáveis e coerência. Esperançar, aqui, é agir com responsabilidade e visão de futuro. É entender que desenvolvimento e impacto positivo não são opostos.



É fazer de 2026 um ponto de virada possível, necessário e coletivo. Bom ano a todos e bons momentos!

Atuação da ONU



De janeiro a dezembro de 2025, as equipes de países da Organização das Nações Unidas (ONU) atingiram resultados concretos em todos os continentes, incluindo 206 milhões de pessoas beneficiadas por serviços ampliados de proteção social, saúde, educação e acesso digital.



Além disso, 14,3 milhões de pessoas foram diretamente beneficiadas por iniciativas de proteção à natureza e de promoção ao uso sustentável dos recursos, em 84 países. Ao todo, 259 milhões de pessoas, sendo 51% mulheres, obtiveram acesso crucial a serviços financeiros, em 52 países.

No mundo, 384 milhões de pessoas alcançadas por campanhas da ONU pelo fim da violência contra mulheres e meninas.



Certificação Lixo Zero



A Hidrelétrica Santo Antônio, operada pela AXIA Energia no rio Madeira, conquistou a certificação do Sistema de Gestão Lixo Zero (SGLZ). O reconhecimento, baseado na norma internacional da Global Zero Waste e representado no Brasil pela Zeros, foi concedido após auditoria realizada por certificadora independente acreditada, que comprovou a robustez e a efetividade do modelo de gestão adotado.

Com 87 pontos e Índice Real de Reciclagem de 100%, a usina alcançou o Nível Ouro, o mais alto da certificação.



Lazer, educação e meio ambiente



O Hopi Hari tem ampliado suas ações em sustentabilidade ao tratar 100% do efluente gerado no parque por meio de uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) compacta e automatizada, que opera por gravidade, sem uso de bombas.

A estratégia socioambiental inclui ainda o Projeto Edukare, iniciativa de educação ambiental que transforma o parque em uma extensão da sala de aula para alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio.

Com atividades lúdicas e interativas alinhadas aos quatro pilares da Unesco, aprender a conhecer, a fazer, a viver junto e a ser, com foco em Ciências da Natureza.

Em 2025, o projeto abordou o funcionamento da ETE, reforçando aconscientização ambiental, a cidadania e os princípios da sustentabilidade.