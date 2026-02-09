Mulheres que transformam territórios

Foto: João Filho Tavares ￼9ª edição do Prêmio RioMar Mulher

A 10ª edição do Prêmio RioMar Mulher ocorre no dia 4 de março, no Teatro RioMar Fortaleza, e homenageia mulheres que transformam realidades no Ceará. Entre as dez agraciadas está Natália Tatanka, vencedora na categoria Trabalho Social. Natália é cearense, indígena, moradora do Bom Jardim, periferia de Fortaleza, formada em Psicologia e pós-graduada em Musicoterapia e Neuropsicodiagnóstico. Atua no Movimento de Saúde Mental da comunidade e possui MBA em Empreendedorismo Social. É CEO do negócio social Giardino Buffet, criado em 2021, como negócio social que promove geração de renda e fortalecimento comunitário, com foco em mulheres do território. Ela ainda é conselheira e embaixadora da Coalizão Pelo Impacto Fortaleza.

Sonho periférico

O Social Brasilis, negócio de impacto social que trabalha a inclusão produtiva para populações de periferias e favelas no Brasil, comemora uma década de ações de impacto. Idealizado por uma professora em uma sala de aula de uma escola pública no Pirambu, o negócio reforça ações em prol da geração de trabalho e renda para populações vulneráveis.

O negócio já alcançou mais de 60 mil pessoas, apoiou mais de 350 negócios e instalou 10 laboratórios de Ciência e tecnologia em escolas de contextos remotos do País. Em celebração à data, foi lançado o documentário "Não foi apenas um sonho", disponível no Youtube, que narra a trajetória de superação e sucesso, de muitos nãos e zero recursos, de Manú Oliveira, fundadora e diretora-executiva da iniciativa.

Educação inclusiva

O iFood aponta que 29% dos entregadores ativos na plataforma não concluíram o Ensino Médio e que, entre os que já finalizaram essa etapa, 69% têm interesse em cursar o Ensino Superior. Além disso, 45% dos entregadores relataram aumento real de ganhos após a conclusão dos estudos.

Com isso, a empresa firmou parceria nacional com o Sesi, a Ânima Educação e a Cogna Educação para ampliar o acesso à educação básica. A iniciativa, aberta inclusive a trabalhadores de outras plataformas, oferece desde a Nova EJA do Sesi até cursos profissionalizantes em áreas como TI, recursos humanos e confeitaria. O programa, intitulado de Meu Diploma do Ensino Médio, chega agora ao marco de 15 mil formandos esse mês.

Pegada reduzida

A Hidracor é destaque no novo Relatório de Sustentabilidade do Grupo Iquine ao registrar desempenho 60% inferior à média do setor em intensidade de emissões de carbono. O resultado reflete ações como monitoramento de GEE, uso de energia renovável e substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis. O grupo também iniciou a adoção do selo I-REC para rastrear a origem da energia consumida e reduzir emissões do escopo 2. As iniciativas reforçam o compromisso da empresa com a agenda ESG e a mitigação dos impactos climáticos.