EUA: ofensiva contra sustentabilidade

Foto: Daniel SLIM / AFP ￼PRÉDIO da sede das Nações Unidas

Os Estados Unidos anunciaram a retirada de dezenas de organizações internacionais, incluindo importantes programas ligados à Organização das Nações Unidas (ONU), em uma das maiores rupturas recentes com o multilateralismo. A decisão afeta diretamente as agendas globais de clima, direitos humanos e desenvolvimento sustentável. A saída de fóruns como a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UFCCC) e o afastamento do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) fragilizam a cooperação científica e política no enfrentamento das mudanças climáticas. No campo social, programas de saúde, população e migração podem sofrer cortes relevantes. O movimento cria um vácuo de liderança internacional, abrindo espaço para países com menor compromisso socioambiental. Para a agenda Ambiental, Social e de Governança, o sinal é de instabilidade e retrocesso institucional. Ainda assim, a Organização das Nações Unidas afirma que seguirá atuando com os países membros restantes. O episódio reforça que desafios globais exigem soluções coletivas. A sustentabilidade passa a depender ainda mais de governos locais, setor privado e sociedade civil.

Reciclagem

A Kalunga lançou uma campanha de reciclagem voltada ao período de volta às aulas, com foco no descarte correto de papel e no estímulo ao consumo consciente. A iniciativa permite que clientes entreguem cadernos e folhas usadas em lojas físicas da rede e recebam descontos na compra de novos materiais escolares.

A cada quilo de papel destinado à reciclagem, o consumidor ganha abatimento no valor de produtos de papelaria, como cadernos e itens das linhas próprias e parceiras. A ação ocorre em unidades da Kalunga em diferentes cidades do País e segue até o fim de fevereiro.

Logística reversa popular

O Governo de São Paulo abriu consulta pública para definir as regras da política estadual de logística reversa, mecanismo que atribui à cadeia produtiva a responsabilidade pela destinação correta de produtos e embalagens após o consumo. Conduzida pela Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, a iniciativa busca ouvir empresas, sociedade civil e entidades sobre responsabilidades no retorno e tratamento de resíduos recicláveis ou que representem risco ambiental e à saúde pública. As contribuições podem ser enviadas até 30 de janeiro.

Balanço IJCPM

O Instituto João Carlos Paes Mendonça (IJCPM) encerra 2025 consolidando sua atuação em Fortaleza com indicadores relevantes de impacto social e empregabilidade. Ao longo do ano, foram realizadas cerca de 140 turmas em áreas estratégicas como tecnologia, arte e cultura, sustentabilidade, diversidade e comunicação, resultando na capacitação de mais de 3 mil jovens em situação de vulnerabilidade social. Desse total, aproximadamente 400, já conquistaram inserção no mercado de trabalho formal ou em atividades produtivas.

De acordo com Edgard Cruz, coordenador do IJCPM em Fortaleza, os resultados reforçam o papel da educação profissional como vetor de desenvolvimento econômico e inclusão social. Para 2026, o instituto projeta ampliar a oferta de cursos e intensificar ações descentralizadas, levando formação diretamente às comunidades e escolas.

Match sustentável

A Vivo e a Natura firmaram uma parceria na Amazônia, proporcionando mais conectividade, eficiência produtiva e conservação da floresta por meio de desenvolvimento local. O projeto leva cobertura móvel a regiões estratégicas da sociobiodiversidade, beneficiando diretamente 32 comunidades e cerca de 1,7 mil famílias fornecedoras da Natura, em 63 localidades já conectadas no Norte do País.

Leia mais ESG sem álibi em 2026

Filantropia e mudanças climáticas

Renda, clima e dignidade Sobre o assunto ESG sem álibi em 2026

Filantropia e mudanças climáticas

Renda, clima e dignidade



