"Fortaleza não pode perder mais áreas verdes", defende Evandro Leitão

Foto: FCO FONTENELE CÂMARA pauta projetos de impacto ambiental, como permissão para construções em área verde na Serrinha, próximo ao aeroporto

O prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) reforçou que não irá “abrir mão” das áreas verdes da Capital, durante entrevista exclusiva ao O POVO nesta quarta-feira, 9, no Paço Municipal. Completando 100 dias de gestão, Evandro já protagonizou o veto da exclusão da área verde localizada no bairro Manoel Dias Branco e prometeu enviar para revogação da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) mais "quatro leis sancionadas pela gestão anterior" — a assessoria da prefeitura ainda irá confirmar quais áreas devem ser beneficiadas.

“Essas sanções são importantes para a Cidade porque, a meu ver, Fortaleza não pode perder mais áreas verdes”, destaca. “É claro que a questão imobiliária é importante, a cidade tem que crescer, isso é natural; mas a gente tem que preservar nossas áreas vezes e isso eu não vou abrir mão.”

O processo de revogação das leis aprovadas na gestão anterior demanda articulação política de Evandro, principalmente porque muitos dos vereadores que aprovaram a exclusão das áreas verdes das zonas ambientais integram a atual base do prefeito. O POVO+ faz a cobertura sobre as áreas verdes e levantou exclusivamente o voto de cada um dos vereadores. Confira aqui.

"É preciso ter uma relação harmoniosa, em sintonia e respeitosa com o poder legislativo municipal. No entanto, isso não quer dizer que eu vá concordar com tudo. Isso faz parte da relação política, então eu não tenho nenhuma dificuldade com relação a isso (vetar projetos da base aliada)", afirmou o prefeito.

Em janeiro deste ano, OP+ fez o levantamento inédito e exclusivo das 16 áreas verdes excluídas de zonas ambientais pela gestão de José Sarto (PDT). As repórteres Karyne Lane e Ludmyla Barros identificaram manualmente todas as áreas e produziram dados ainda desconhecidos pelos próprios vereadores que aprovaram as exclusões.