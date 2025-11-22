COP30: entram indicadores de adaptação, sai roadmap sem fósseis

Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP Participantes ouvem o presidente da COP30, André Correa do Lago, durante sessão plenária da COP30 em Belém, em 21 de novembro de 2025

A resolução da COP30, finalizada no sábado, 22, colocou florestas tropicais e adaptação em protagonismo. Financiamento para ambas as temáticas foi prometido, e firmou-se o Plano de Ação de Gênero de Belém, para empoderar mulheres nas políticas climáticas.

Estabelecer indicadores de adaptação é um passo positivo, principalmente com o acordo de triplicar o financiamento destinado à adaptação de países em desenvolvimento. No entanto, a ausência de guias focadas em agricultura sustentável e em pecuária vulnerabiliza as ações. O sistema alimentar é o segundo maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, e, ao que parece, as partes ainda querem manter essa discussão difusa.

O mesmo vale para o mapa do caminho para longe dos combustíveis fósseis, endossado por 80 países. Era desejo expresso do presidente Lula (PT) que a COP30 estabelecesse um roadmap para combater o maior vilão da crise climática, mas ele ficou de fora da decisão final. Agora, o Brasil irá defendê-lo em reuniões paralelas. É precoce declarar que a matéria foi vencida, mas a resistência das partes, como Emirados Árabes, Rússia e China, aponta que um net-zero deve estar longe de vista.

Na prática, esta COP demonstrou a preferência dos países em combater o sintoma, não a doença. Para eles, é menos difícil investir no enfrentamento dos efeitos cada vez mais intensos da crise climática — arriscando principalmente os países do sul global —, a transicionar de uma economia fóssil para uma renovável e zerar as emissões.