Edisca: celebração da arte que transforma vidas
Foto de Clóvis Holanda
É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.

Clóvis Holanda comportamento

Muitos nomes de expressão do empresariado compareceram, noite da segunda-feira, 8, ao Hotel Praia Centro, onde Graça Dias Branco anfitrionava jantar beneficente em prol da Edisca.

Entidade, fundada há mais de 30 anos pela bailarina e educadora Dora Andrade, comprova, com as trajetórias dos alunos egressos, sua capacidade não apenas de formar artistas, mas de transformar rotas de vida.

Com foco na promoção de cidadania e dignidade para crianças e jovens dos bairros mais carentes da Capital, a organização foca na formação de futuros adultos capacitados, autônomos e sustentáveis, ou seja, a assistência social é um trampolim para uma abordagem ampla e oportunizadora de novos destinos.

Após tocante apresentação da entidade, o convite à solidariedade foi materializado por meio de envelopes, dispostos sobre as mesas, além do leilão de uma joia, doação da AT Jewels, marca de Tatiana Machado e Aline Pinho.

(Foto: JoaoFilho Tavares)Layla e Guilherme Fujita, Graça Dias Branco, Sandra e Rogério Fujita (Foto: JoaoFilho Tavares)Layla e Guilherme Fujita, Graça Dias Branco, Sandra e Rogério Fujita
(Foto: JoaoFilho Tavares)Leda Maria, Graça Dias Branco, Emilia Buarque, Geraldo Luciano, Dora Andrade e Renata Saldanha (Foto: JoaoFilho Tavares)Leda Maria, Graça Dias Branco, Emilia Buarque, Geraldo Luciano, Dora Andrade e Renata Saldanha
(Foto: JoaoFilho Tavares)Graça Dias Branco, Dora Andrade, Auricélia e Deusmar Queiros (Foto: JoaoFilho Tavares)Graça Dias Branco, Dora Andrade, Auricélia e Deusmar Queiros
(Foto: JoaoFilho Tavares)Emilia Buarque, Leda Maria, Graca Dias Branco, Dora Andrade e Norma Zelia (Foto: JoaoFilho Tavares)Emilia Buarque, Leda Maria, Graca Dias Branco, Dora Andrade e Norma Zelia
(Foto: JoaoFilho Tavares)Gilmar Mendonça e Marcos Lessa (Foto: JoaoFilho Tavares)Gilmar Mendonça e Marcos Lessa
(Foto: JoaoFilho Tavares)Sarah Philomeno e Sandra Pinheiro (Foto: JoaoFilho Tavares)Sarah Philomeno e Sandra Pinheiro
(Foto: JoaoFilho Tavares)Bitoca e Bia Fiúza (Foto: JoaoFilho Tavares)Bitoca e Bia Fiúza

Conselheiros da Edisca, Emília Buarque e Geraldo Luciano atuaram como articuladores do evento.

Cenas...

 

