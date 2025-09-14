Edisca: celebração da arte que transforma vidas

É editor de cultura e entretenimento do O POVO. Sua coluna, publicada todos os dias, trata de economia, política e costumes a partir de personagens em evidência no Ceará, no Brasil e no mundo.
Muitos nomes de expressão do empresariado compareceram, noite da segunda-feira, 8, ao Hotel Praia Centro, onde Graça Dias Branco anfitrionava jantar beneficente em prol da Edisca.
Entidade, fundada há mais de 30 anos pela bailarina e educadora Dora Andrade, comprova, com as trajetórias dos alunos egressos, sua capacidade não apenas de formar artistas, mas de transformar rotas de vida.
Com foco na promoção de cidadania e dignidade para crianças e jovens dos bairros mais carentes da Capital, a organização foca na formação de futuros adultos capacitados, autônomos e sustentáveis, ou seja, a assistência social é um trampolim para uma abordagem ampla e oportunizadora de novos destinos.
Após tocante apresentação da entidade, o convite à solidariedade foi materializado por meio de envelopes, dispostos sobre as mesas, além do leilão de uma joia, doação da AT Jewels, marca de Tatiana Machado e Aline Pinho.
Conselheiros da Edisca, Emília Buarque e Geraldo Luciano atuaram como articuladores do evento.
Cenas...
