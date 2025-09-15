Duzentos gramas de muçarela

O GRAMA E A GRAMA existem, mas devem ser usados em situações diferentes. No masculino, o grama se refere a uma unidade de medida: "Quanto custa o grama de carne?", "Preciso comprar quinhentos gramas de presunto". A grama, no feminino, faz referência ao capim, ao mato. Assim: "A grama do vizinho é mais verde", "A grama do jardim está bem cuidada". E, sim, muçarela, em língua portuguesa se escreve com c e cedilha. Por mais que "mussarela" (com ss) seja usada popularmente, não é uma forma oficial, aceita pela gramática.

QUINHENTOS GRAMAS

PERCEBE-SE QUE AS PALAVRAS que acompanham "grama" devem flexionar com ela nesse gênero. Desse modo, ao se referir à unidade de medida, diz-se "seiscentos gramas de carne", "quinhentos gramas de peixe", "duzentos gramas de queijo", porque grama, nesses casos, é masculino.

ABREVIAÇÃO

A PALAVRA GRAMA, como medida, é simbolizada pela letra g. Assim, deve-se usar 100 g, 400 g, 500 g. Não se usam as unidades de medida no plural. Assim, não é correto, pela gramática, escrever "100 gs". Retire o s. A abreviação não é usada no plural.

QUESTÕES

(Vestibular da Uece 2025.2 - banca: CEV/Uece)

No trecho: "Desde a promulgação da LBI" (linha 12), o termo destacado significa

a) aviltação.

b) omissão.

c) comercialização.

d) publicação.

Resposta: O termo destacado é "promulgação", que é o ato que oficializa uma lei. Ou seja, sua publicação. Opção correta é a d).

(Casa de Cultura Estrangeira/2025.2 - banca: FCPC/UFC)

Assinale a alternativa em que há oração na voz passiva.

a) "E propõe que tenha sido o gatilho para o surgimento disseminado..." (linha 03).

b) "A pesquisa foi coordenada pelo linguista Shigeru Miyagawa" (linha 05).

c) "onde coordena um projeto apoiado pela FAPESP" (linha 08).

d) "Outro ponto sugerido pelo estudo é que todas as línguas modernas..." (linhas 27-28).

Resposta: Voz passiva é uma construção que ocorre quando o sujeito recebe ou sofre a ação do verbo. Assim, ao ler as opções, percebe-se que a letra b) é a correta, pois em todas as outras há um sujeito praticando a ação.

(Casa de Cultura Estrangeira/2025.2 - banca: FCPC/UFC)

No trecho "Caso contrário, seria de se esperar que algumas populações modernas não tivessem linguagem, tal como a conhecemos" (linhas 14-15), o termo destacado classifica-se como:

a) preposição.

b) artigo definido.

c) pronome pessoal.

d) pronome demonstrativo.

Resposta: O termo destacado é "a" em "tal como a conhecemos" (= conhecemos ela). Neste caso, "a" é pronome pessoal oblíquo. A opção c) é a correta.