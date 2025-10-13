Antialérgico, anti-inflamatório e antirrábico

O PREFIXO ANTI É USADO na língua portuguesa para indicar oposição a algo, contrariedade. Em alguns casos, junta-se diretamente à palavra. Em outros, é preciso usar o hífen. O traço será necessário quando a palavra seguinte começar com I ou com H. Por exemplo: anti-inflamatório, anti-infeccioso, anti-higiênico, anti-hemorrágico. Isso ocorre porque as duas vogais iguais (o i final do prefixo e o i inicial da palavra) não podem ficar juntas. Coloca-se o hífen para separar. Quando a palavra começa com h, também usa-se o hífen em geral.

COM R OU S

QUANDO A PALAVRA seguinte começar com R ou S, dobra-se o R ou o S. Assim, temos com anti: antirroubo, antirrugas, antirrábico, antissocial, antisséptico. E com outros prefixos: semirreta, autorretrato, minissaia, ultrassom, microrregião.

ANTICASPA

NO GERAL, quando nenhum desses casos se aplica, o prefixo se junta à palavra diretamente: antialérgico, antiaéreo, anti-ácido, anticaspa, anticoncepcional, antidepressivo, antiético.

MICRO-ONDAS

OS IGUAIS SE REPELEM na língua portuguesa. Isso ocorre com os prefixos em geral porque as duas vogais iguais não podem ficar juntas; precisam ser separadas pelo hífen. Vejamos alguns exemplos:

auto-observação

micro-ondas

contra-ataque

semi-intensivo

semi-integral

arqui-inimigo

tele-educação

sub-bairro

Com prefixos, usa-se o hífen antes de palavras começadas por H:

super-herói

sub-humano

mini-hotel

co-herdeiro



QUESTÕES

1. (UNESC - InoversaSul - Professor de Anos Finais - Área: Matemática - 2025/ banca: Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC) (Texto associado) Dentre as alterações ocorridas com o Novo Acordo Ortográfico, o emprego do hífen foi o que mais gerou dúvidas quanto ao seu emprego. O vocábulo 'agronegócio' não é hifenizado. Os apresentados a seguir perderam o hífen com o Novo Acordo, EXCETO:

a) Ecossistema.

b) Maxirresultado.

c) Antiinfracionário.

d) Minissaia.

Resposta: Como vimos, todas as palavras estão escritas corretamente, exceto na letra c), porque as duas vogais iguais não podem ficar juntas. Assim, o certo seria: anti-infracionário.

2. (Prefeitura de Cajazeiras do Piauí - PI/2025 - Auxiliar Administrativo)

(Texto associado) Assinale a opção em que a ortografia da palavra está incorreta:

a) Anti-rábico

b) Semi-interno

c) Micro-ônibus

d) Anti-inflacionário

e) Auto-observação

Resposta: Nos itens b), c), d) e e), temos vogais iguais. Então, o prefixo e a palavra precisam ser separados por hífen. A alternativa a) está incorreta, porque, quando há R ou S, dobra-se essa letra. O certo seria: antirrábico.

Leia mais Se eu vir a porta aberta, eu entro

O plural é "cidadãos" mesmo Sobre o assunto Se eu vir a porta aberta, eu entro

O plural é "cidadãos" mesmo



