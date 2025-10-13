Antialérgico, anti-inflamatório e antirrábico

Jornalista (UFC-CE) e licenciada em Letras (Uece), é doutoranda em Linguística (PPGLin-UFC), mestra em Estudos da Tradução (UFC-CE), especialista em Tradução (Uece) e em Comunicação e Marketing em Mídias Digitais (Estácio). No O POVO, já atuou como ombudsman, editora de Opinião, de Capa e de Economia, além de ter sido repórter de várias editorias. É revisora e tradutora.
Colunista explica quando os prefixos exigem uso do hífen
O PREFIXO ANTI É USADO na língua portuguesa para indicar oposição a algo, contrariedade. Em alguns casos, junta-se diretamente à palavra. Em outros, é preciso usar o hífen. O traço será necessário quando a palavra seguinte começar com I ou com H. Por exemplo: anti-inflamatório, anti-infeccioso, anti-higiênico, anti-hemorrágico. Isso ocorre porque as duas vogais iguais (o i final do prefixo e o i inicial da palavra) não podem ficar juntas. Coloca-se o hífen para separar. Quando a palavra começa com h, também usa-se o hífen em geral.
COM R OU S
QUANDO A PALAVRA seguinte começar com R ou S, dobra-se o R ou o S. Assim, temos com anti: antirroubo, antirrugas, antirrábico, antissocial, antisséptico. E com outros prefixos: semirreta, autorretrato, minissaia, ultrassom, microrregião.
ANTICASPA
NO GERAL, quando nenhum desses casos se aplica, o prefixo se junta à palavra diretamente: antialérgico, antiaéreo, anti-ácido, anticaspa, anticoncepcional, antidepressivo, antiético.
MICRO-ONDAS
OS IGUAIS SE REPELEM na língua portuguesa. Isso ocorre com os prefixos em geral porque as duas vogais iguais não podem ficar juntas; precisam ser separadas pelo hífen. Vejamos alguns exemplos: auto-observação micro-ondas contra-ataque semi-intensivo semi-integral arqui-inimigo tele-educação sub-bairro
Com prefixos, usa-se o hífen antes de palavras começadas por H: super-herói sub-humano mini-hotel co-herdeiro
QUESTÕES
1. (UNESC - InoversaSul - Professor de Anos Finais - Área: Matemática - 2025/ banca: Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC) (Texto associado) Dentre as alterações ocorridas com o Novo Acordo Ortográfico, o emprego do hífen foi o que mais gerou dúvidas quanto ao seu emprego. O vocábulo 'agronegócio' não é hifenizado. Os apresentados a seguir perderam o hífen com o Novo Acordo, EXCETO: a) Ecossistema. b) Maxirresultado. c) Antiinfracionário. d) Minissaia. Resposta: Como vimos, todas as palavras estão escritas corretamente, exceto na letra c), porque as duas vogais iguais não podem ficar juntas. Assim, o certo seria: anti-infracionário.
2. (Prefeitura de Cajazeiras do Piauí - PI/2025 - Auxiliar Administrativo) (Texto associado) Assinale a opção em que a ortografia da palavra está incorreta: a) Anti-rábico b) Semi-interno c) Micro-ônibus d) Anti-inflacionário e) Auto-observação
Resposta: Nos itens b), c), d) e e), temos vogais iguais. Então, o prefixo e a palavra precisam ser separados por hífen. A alternativa a) está incorreta, porque, quando há R ou S, dobra-se essa letra. O certo seria: antirrábico.