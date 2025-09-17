Foto: Reprodução 5 indies de qualidade disponíveis na Steam por menos de R$ 50

Nos últimos anos, os preços de jogos em consoles como Nintendo e PlayStation subiram bastante, forçando muitos jogadores a aguardarem promoções ou a deixarem de lado alguns lançamentos.

No PC, por outro lado, especialmente na Steam, há uma vitrine de jogos independentes (“indies”) que muitas vezes custam abaixo de R$ 50, oferecendo boas experiências por um preço mais acessível. Se você quer explorar estilos diferentes, desafiar-se ou simplesmente relaxar, essas obras menores podem surpreender. A seguir, cinco títulos que valem atenção.

MakeRoom

MakeRoom é um jogo de decoração sandbox que oferece muito para quem gosta de projetar ambientes: são mais de 1.000 objetos diferentes para móveis, decoração, iluminação etc., além de modos guidados com desafios de design específicos (decoração de quartos, jardins, trailers) e também a possibilidade de criar seus próprios móveis.

As avaliações recentes sobre o game na Steam são extremamente positivas: 95% dos reviews das últimas semanas foram favoráveis, destacando não só o visual agradável e a atmosfera relaxante, mas também a liberdade criativa presente no título.

Os principais pontos de atenção ficam por conta da interface que pode parecer um pouco lenta ou pouco responsiva para tarefas mais detalhadas, e da ausência de salvamento automático — é preciso lembrar de salvar manualmente seus ambientes.

Katanaut

Katanaut é um jogo ideal para quem gosta de ação intensa, por se tratar de mais um roguelite indie disponível na Steam.

Possui temática cyberpunk com pitadas de horror e universo cósmico, com combates rápidos e exigentes, além de um visual pixel arte bem forte. A música contribui bastante para a criação de uma ambientação sombria e sensação de tensão constante.

Há uma boa variedade de armas e habilidades diferentes que garante a possibilidade de criação de builds adequadas aos vários desafios e inimigos presentes no game.

Os momentos de frustração com mortes quase instantâneas são frequentes, e exigem paciência e aprendizado.

Inimigos maiores às vezes não dão um feedback visual tão claro, e nas reviews dos usuários que jogaram o game na Steam há relatos de que algumas fases são particularmente difíceis mesmo, para quem já tem experiência com jogos mais desafiadores do gênero. O jogo está disponível em Português do Brasil.

Netherworld Covenant

Este RPG de ação combina elementos de roguelike com uma exploração intensa. Apresenta mapas gerados de forma procedural, chefes memoráveis, uma ambientação detalhada e mecânicas que exigem reflexos, como esquiva, parry e posicionamento.

O diferencial de Netherworld Covenant é o sistema “Soul Companion” — você pode selar pactos com almas que concedem habilidades singulares e permitem diversas estratégias conforme a build do seu personagem.

Vale destacar que o jogo está em Acesso Antecipado, ou seja, ainda não está completo; melhorias e conteúdo adicional chegarão no futuro, embora já exista bastante material disponível. O título oferece suporte em Português do Brasil.

Skygard Arena

Skygard Arena é um jogo de estratégia por turnos com focos competitivos (PvP) e modos de campanha. Você forma equipes de campeões, posiciona unidades no tabuleiro com pensamento tático, utiliza habilidades específicas e busca tirar proveito de combinações de personagens e sinergias entre eles.

Também há uma variedade de missões fora do padrão, com mapas e condições de vitória que exigem mais do jogador do que apenas atacar.

As análises destacam essa profundidade tática, além do fato de o jogo estar em crescimento, recebendo atualizações e mostrando potencial para quem prefere partidas mais estratégicas.

Críticas menores mencionam necessidade de polimento na interface, balanceamento dos campeões no PvP e um suporte técnico ainda em desenvolvimento. Tanto a interface quanto as legendas do game estão disponíveis em Português do Brasil.

Is This Seat Taken?

Is This Seat Taken? Tem uma proposta leve e acolhedora, centrada em organizar personagens em diferentes cenários de acordo com suas preferências, como ficar perto de amigos ou longe de barulho.

A jogabilidade mistura lógica com uma narrativa delicada, resultando em uma experiência simples, charmosa e relaxante. É o tipo de jogo que pode ser aproveitado em sessões curtas e que transmite a sensação de calma, mesmo que se torne repetitivo após algum tempo.

Em um cenário em que os preços dos consoles estão cada vez mais altos, os indies no PC mostram o quanto ainda é possível se divertir gastando pouco. Jogos como os desta lista trazem criatividade, estilos variados e experiências que vão do desafio intenso ao relaxamento puro, muitas vezes com suporte em português para aumentar a acessibilidade. São opções que comprovam que boas aventuras não precisam custar caro e que a cena independente continua sendo um dos pontos mais interessantes da indústria dos games.