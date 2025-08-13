Marvel Rivals no PS4: expectativa ou pura ilusão?

Foto: Imagem gerada por inteligencia artificial Segundo rumor publicado no perfil Playstation Game Size, o jogo Marvel Rivals estaria chegando também para PS4 em um futuro próximo

Um rumor de que o jogo Marvel Rivals pode ganhar uma versão para PS4 sacudiu a internet hoje cedo. A loucura surgiu através do perfil na rede social “X”, PlayStation Game Size, famoso por vasculhar os servidores da PSN e encontrar informações antes do anúncio oficial.

A NetEase Games, desenvolvedora do título, não confirmou nada até o momento — mas a possibilidade já gerou discussões sobre se o console lançado no longínquo 2013 realmente teria fôlego para encarar um jogo desse porte.

Acontece que no PC, os requisitos mínimos para rodar Marvel Rivals incluem um Intel Core i5-6600K, 16 GB de RAM e uma GeForce GTX 1060 (6 GB) ou AMD RX 580. Esses componentes datam de 2015–2016 e, embora antigos, ainda superam, e muito, o hardware do PS4 em vários pontos.

O console da Sony conta com uma CPU Jaguar octa-core de baixo clock e uma GPU equivalente a uma Radeon HD 7870, com 8 GB de RAM unificada, ou seja, metade do requisito mínimo.

Além disso, a desenvolvedora “recomenda” que o game seja instalado em um SSD, componente que não tem no PS4 originalmente, que usa ainda um HD mecânico e consideravelmente mais lento. Já deu para entender que a situação não seria nada favorável para o PS4.

Como experiência própria, posso afirmar que meu PC, que tem uma configuração abaixo da mínima exigida pelo jogo, mas consideravelmente acima do PS4, já não consegue dar conta de entregar uma performance estável sem deixar o jogo visualmente intragável e com travamentos intermitentes, imagina em um hardware ainda mais fraco.

Leia mais Ainda na ressaca da State of Play

Assassin’s Creed Shadows estreia com mais de 1 milhão de jogadores

Mergulhei nos clássicos! Como redescobri os jogos retrô nas férias Sobre o assunto Ainda na ressaca da State of Play

Assassin’s Creed Shadows estreia com mais de 1 milhão de jogadores

Mergulhei nos clássicos! Como redescobri os jogos retrô nas férias

Enquanto que no PS5 o game roda liso em 60 FPS com gráficos detalhados e suporte a tecnologias modernas como o ray tracing, o PS4 teria que abrir mão de muita coisa: resolução mais baixa, texturas simplificadas, menos efeitos visuais e, provavelmente, um framerate travado em 30 FPS — e olhe lá. Essa adaptação exigiria cortes drásticos para garantir jogabilidade estável.

Outro ponto é que Marvel Rivals usa a Unreal Engine 5, que tem recursos como Lumen e Nanite, extremamente pesados para hardwares antigos. Embora seja possível desligar ou reduzir essas funções, isso mudaria bastante a experiência visual, deixando muito diferente do que os jogadores de PC e PS5 estão acostumados.

No fim, o rumor pode até se concretizar, mas a pergunta é: vale a pena lançar um jogo competitivo, com cenários destrutíveis e alta exigência gráfica, numa plataforma de 12 anos?

Talvez o mercado ainda ativo do PS4 seja tentador para a NetEase, mas a experiência final pode acabar limitada demais para agradar até aquele gamer mais otimista.

