Ainda na ressaca da State of Play

Foto: Sony Playstation | Divulgação Pragmata, novo jogo exclusivo para Playstation 5 é revelado na State of Play

Preciso confessar logo de início que fazia um certo tempo que não curtia tanto uma State of Play. O evento da Sony, focado na plataforma Playstation e que aconteceu na última quinta-feira, 5, apresentou várias atualizações e lançamentos de jogos para os próximos meses.

Passado o anúncio do primeiro game chamado Lumines Arise, para Playstation VR, veio logo uma pedrada em forma de um trailer estonteante do jogo Pragmata, que trouxe uma ação envolvente e um enredo interessante que mistura Sci-Fi com inteligência artificial.

A inteligência artificial (IA) apresentada no game vem em forma de uma criança, meio robótica, que parece auxiliar o jogador a sobreviver em meio ao caos hackeando os inimigos. Gostei muito do tema porque inteligência artificial é uma coisa que assusta muito esse coroa novinho aqui. Pragmata foi anunciado para 2026 sem data definida.

Outros dois jogos que me chamaram muita a atenção foram Romeo is a Dead Man e Silent Hill f. O primeiro é uma piração visual ultra violenta que mistura elementos de Sci-Fi com uma porradaria freneticamente desenfreada, além de um enredo pirado. Uma ode ao absurdo visual.

E por falar em absurdo, o trailer do novo Silent Hill só me confirmou o porquê evito jogos de terror. Em Silent Hill f, é possível ver o poder gráfico dessa geração de consoles ao apresentar um trailer bizarramente assustador, no melhor estilo de terror japonês como O Grito e outros. De tão bem feito e bizarro, me deixou com coragem de ter medo novamente. O game estreia em 25/09 já está disponível para pré-order.

Teve também o trailer de Nioh 3, novo game da franquia Nioh que mistura a temática samurai japonesa com elementos de soulslike. Nesse terceiro jogo introduzindo o estilo Ninja ao game, onde o jogador pode trocar os estilos em tempo real.

Uma Demo de Nioh 3 já está disponível para testes por tempo limitado no Playstation 5. Eu já testei e já deu pra sentir que adicionar o estilo Ninja e a possibilidade de trocar estilos no meio da ação deu mais fluidez ao jogo. Nioh 3 tem estreia prevista para o início de 2026.

Agora o que eu fiquei mais no hype foi o anúncio do inesperado jogo 007 First Light. Cara, como que algo assim demorou tanto para chegar nos novos consoles. Depois de tantos jogos ao estilo super-espião, não trazer para luz do dia o maior agente secreto da ficção era pura mancada.

A MGM, dona dos direitos da franquia nos cinemas, fez um mega acerto ao trazer o personagem em uma história que conta como James Bond se tornou um agente 00. Esse me deixou muito empolgado e disposto a abrir a carteira já na estreia. Porém o game está anunciado para o verão de 2026 e prometido uma gameplay nos próximos dias.

Outras menções honrosas ficam por conta de Bloodstained Scarlet Engagement, Hirogami, Sea of Remnants, Ninja Gaiden Ragebound, Ghost of Yotei e Marvel Tokon: Fighting Souls, esse último desbancando a tradição da Capcom em jogos de luta, um absurdo de lindo.

Agora é aguardar o que a Summer Game Fest tem para oferecer para gente logo mais.