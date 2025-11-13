Jogos que estarão na PS Plus Essential de Novembro de 2025

Davi Rocha é um gamer inveterado e professor universitário com uma pitada de publicitário. Sua paixão por videogame o leva a tentar desvendar as camadas mais profundas das narrativas interativas e mecânicas dos jogos atuais. Com uma análise apurada e uma abordagem que une teoria e prática, apenas aborda os principais lançamentos, mas também conecta pontos interessantes entre a cultura pop e estratégias de marketing e comunicação
A Sony revelou por meio de seu blog oficial os jogos que farão parte do catálogo do PlayStation Plus Essential de novembro de 2025. A lista traz três títulos bem diferentes, que prometem agradar desde os fãs de aventuras emocionantes até os apaixonados por corridas e simulações mais do que caóticas.
Os jogos ficam disponíveis para resgate pelos assinantes dos planos Essential, Extra e Deluxe a partir de 4 de novembro, e ficam disponíveis em suas bibliotecas enquanto continuarem com a assinatura ativa.
Stray (PS4 e PS5)
Um dos destaques do mês é Stray, desenvolvido pela BlueTwelve Studio e publicado pela Annapurna Interactive.
O jogo conquistou jogadores e críticos desde seu lançamento, em 2022, por sua proposta inusitada: colocar o jogador no papel de um gato de rua em uma cidade cyberpunk decadente, mas, de algum modo, repleta de vida.
Com uma atmosfera iluminada por néons e repleta de mistérios, o título apresenta uma jornada de exploração e empatia enquanto o felino tenta encontrar o caminho de volta para casa.
O ponto alto está na perspectiva única de ver o mundo através dos olhos do gato, interagir com robôs carismáticos e resolver pequenos quebra-cabeças ambientais em um universo que combina delicadeza e melancolia.
EA Sports WRC 24 (PS5)
Para quem curte velocidade, EA Sports WRC 24 é o novo simulador oficial do Campeonato Mundial de Rali, desenvolvido pela Codemasters, os mesmos responsáveis pela série Dirt Rally.
O jogo oferece uma experiência off-road autêntica, com carros das categorias WRC, WRC2 e Junior WRC da temporada 2024, todos licenciados e representados com fidelidade.
Ele permite criar e personalizar seu próprio carro de rali, reviver eventos históricos do esporte e inclui um modo carreira, com trilha de progressão completa e a recriação dos principais campeonatos de rali da atualidade. Os gráficos realistas e o multijogador entre plataformas, incluindo PC, tornam o título uma das experiências mais completas já lançadas no gênero.
Totally Accurate Battle Simulator (PS4 e PS5)
Fechando a lista, Totally Accurate Battle Simulator (ou TABS) — desenvolvido pela Landfall Games — aposta no humor e na física exagerada para divertir. Sua proposta é simples: gerar caos, rir e experimentar novas combinações absurdas de combate.
O jogador comanda exércitos de guerreiros desengonçados em batalhas campais completamente imprevisíveis e, por vezes, pouco realistas. São mais de 100 unidades disponíveis, variando entre cavaleiros, criaturas mitológicas e figuras históricas, todas com movimentos desajeitados e hilários.
O jogo também permite criar novas unidades, personalizar batalhas e desafiar amigos no modo multiplayer online.
E você, o que achou da seleção de novembro do PS Plus Essential? Pensa em dar uma chance para algum desses games ou nem?
Ôpa! Tenho mais informações pra você. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.