Logo O POVO+
Jogos que estarão na PS Plus Essential de Novembro de 2025
Comentar
Foto de Davi Rocha
clique para exibir bio do colunista

Davi Rocha é um gamer inveterado e professor universitário com uma pitada de publicitário. Sua paixão por videogame o leva a tentar desvendar as camadas mais profundas das narrativas interativas e mecânicas dos jogos atuais. Com uma análise apurada e uma abordagem que une teoria e prática, apenas aborda os principais lançamentos, mas também conecta pontos interessantes entre a cultura pop e estratégias de marketing e comunicação

Davi Rocha games

Jogos que estarão na PS Plus Essential de Novembro de 2025

Título indie estará disponível junto de dois simuladores para assinantes do serviço da Sony
Comentar
Stray, EA Sports WRC 24 e Totally Accurate Battle Simulator (Foto: Divulgação)
Foto: Divulgação Stray, EA Sports WRC 24 e Totally Accurate Battle Simulator

A Sony revelou por meio de seu blog oficial os jogos que farão parte do catálogo do PlayStation Plus Essential de novembro de 2025. A lista traz três títulos bem diferentes, que prometem agradar desde os fãs de aventuras emocionantes até os apaixonados por corridas e simulações mais do que caóticas.

Os jogos ficam disponíveis para resgate pelos assinantes dos planos Essential, Extra e Deluxe a partir de 4 de novembro, e ficam disponíveis em suas bibliotecas enquanto continuarem com a assinatura ativa.

Stray (PS4 e PS5)

Um dos destaques do mês é Stray, desenvolvido pela BlueTwelve Studio e publicado pela Annapurna Interactive.

O jogo conquistou jogadores e críticos desde seu lançamento, em 2022, por sua proposta inusitada: colocar o jogador no papel de um gato de rua em uma cidade cyberpunk decadente, mas, de algum modo, repleta de vida.

Leia mais

Com uma atmosfera iluminada por néons e repleta de mistérios, o título apresenta uma jornada de exploração e empatia enquanto o felino tenta encontrar o caminho de volta para casa.

O ponto alto está na perspectiva única de ver o mundo através dos olhos do gato, interagir com robôs carismáticos e resolver pequenos quebra-cabeças ambientais em um universo que combina delicadeza e melancolia.

EA Sports WRC 24 (PS5)

Para quem curte velocidade, EA Sports WRC 24 é o novo simulador oficial do Campeonato Mundial de Rali, desenvolvido pela Codemasters, os mesmos responsáveis pela série Dirt Rally.

O jogo oferece uma experiência off-road autêntica, com carros das categorias WRC, WRC2 e Junior WRC da temporada 2024, todos licenciados e representados com fidelidade.

Ele permite criar e personalizar seu próprio carro de rali, reviver eventos históricos do esporte e inclui um modo carreira, com trilha de progressão completa e a recriação dos principais campeonatos de rali da atualidade. Os gráficos realistas e o multijogador entre plataformas, incluindo PC, tornam o título uma das experiências mais completas já lançadas no gênero.

Totally Accurate Battle Simulator (PS4 e PS5)

Fechando a lista, Totally Accurate Battle Simulator (ou TABS) — desenvolvido pela Landfall Games — aposta no humor e na física exagerada para divertir. Sua proposta é simples: gerar caos, rir e experimentar novas combinações absurdas de combate.

O jogador comanda exércitos de guerreiros desengonçados em batalhas campais completamente imprevisíveis e, por vezes, pouco realistas. São mais de 100 unidades disponíveis, variando entre cavaleiros, criaturas mitológicas e figuras históricas, todas com movimentos desajeitados e hilários.

O jogo também permite criar novas unidades, personalizar batalhas e desafiar amigos no modo multiplayer online.

E você, o que achou da seleção de novembro do PS Plus Essential? Pensa em dar uma chance para algum desses games ou nem?

Foto do Davi Rocha

Ôpa! Tenho mais informações pra você. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?