Prêmio eSports Brasil celebra atletas, criadores e impacto cultural

Logo do Prêmio eSports Brasil

O Prêmio eSports Brasil chega à sua nona edição nesta quinta-feira, 18, com uma proposta clara: transformar o universo dos jogos competitivos em um grande espetáculo para toda a família.

A cerimônia, que acontece no Memorial da América Latina, em São Paulo, terá como anfitriões a apresentadora Nyvi Estephan — figura já conhecida do público gamer — e o ator e humorista Eduardo Sterblitch, que estreia no evento. A ideia é equilibrar diversão, humor e acessibilidade para um público que vai muito além dos jogadores mais dedicados.

Ao longo dos anos, a premiação se consolidou como o principal encontro brasileiro dedicado aos esportes eletrônicos, reunindo atletas, influenciadores e profissionais que ajudaram a popularizar essa forma de entretenimento.

Embora o termo “eSports” pareça restrito a especialistas, ele se refere simplesmente a competições de videogame que atraem plateias tão engajadas quanto as de esportes tradicionais. Hoje, fazem parte do cotidiano de muitos jovens — e cada vez mais de adultos que veem nos games um hobby ou uma forma de acompanhar os filhos.

A edição deste ano aposta em uma estética inspirada no gênero “cyberpunk”, marcado por luzes neon e ambientações futuristas, uma escolha que conversa com o visual de muitos jogos modernos.

Além da cenografia, a festa terá atrações musicais de diferentes estilos, como MC Hariel, Marvilla e MC Marks, além de batalhas de rima e performances de dança.

A presença de nomes conhecidos como Supla, Leo Stronda e Murilo Couto reforça a intenção de dialogar com públicos diversos, incluindo quem acompanha cultura pop apenas de forma casual.

Para quem prefere assistir de casa, a cobertura será ampla. A partir das 19h, criadoras como Camilota XP e Mariana Ayrez comandam entrevistas e bastidores em uma espécie de “segunda tela”, formato muito usado em grandes eventos esportivos e musicais.

Já a cerimônia principal começa às 21h30, com transmissão no SporTV e nos canais oficiais do prêmio em plataformas como YouTube, Twitch e Kick.

Mais do que distribuir troféus, o evento busca reconhecer o impacto cultural dos games no Brasil. Desde 2017, o Prêmio eSports Brasil destaca jogadores, equipes, narradores, influenciadores e até empresas que ajudam o setor a crescer.

A iniciativa é organizada pela Player1 Gaming Group, empresa brasileira especializada em conectar marcas, esportes e entretenimento digital, e pela V3A, produtora de eventos responsável por projetos de grande porte.

Para famílias que convivem com os jogos — mesmo sem acompanhar campeonatos ou termos do mundo gamer — o PeB funciona como um termômetro cultural. Ele mostra como os videogames deixaram de ser apenas passatempo infantil e passaram a ocupar espaço ao lado da música, do esporte e da televisão, ajudando a explicar porque essa indústria movimenta tantos jovens e adultos no Brasil.

