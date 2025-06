O cardio é lá em casa

Foto: Arquivo pessoal Jacinto Menezes, 40, e Rayane Mendonça, 33

Sim, eu sei que vidas solteiras importam, mas, sabe como é, 12 de junho chegando, e por mais que você defenda que é apenas uma data capitalista, não há como negar que o amor está perambulando no ar. Perceba: antes do primeiro ponto final, já consegui encaixar três frases prontas. Porque se tem uma coisa que o amor é, é clichê. Pronto, mais uma. E aí que, na semana do amor, não tinha como fugir do tema dos casais que resolvem suar juntos. Calma, ainda que muitas práticas tenham povoado a sua e a minha cabeça, juro que estou me atendo às atividades físicas em busca de uma vida saudável.

Basta uma deslizada rápida no feed para encontrar um sem fim de pombinhos apaixonados compartilhando a rotina de treinos juntos. Eu mesma, dia desses, caí na esparrela de postar uma trend em casal. Um mês atrás, nem mesmo saberia dizer como é treinar em dupla. Mas, depois de mais de um ano que iniciei a constância da vida fitness e sem que nem mesmo tivesse mais esperança de convencê-lo, eis que meu noivo se rendeu ao Crossfit. E o motivo de enfim ter cedido é uma das maiores declarações que ele podia me dar. “Resolvi entrar pra passar mais tempo com você”. É, meu querido leitor solteiro, se eu ainda não tinha te perdido, acho que perdi agora.

LEIA MAIS | O que vai te fazer começar?

A decisão do Rafa, o felizardo que partilha a vida comigo, tem até base científica. Um estudo publicado em 2018 pela National Institute of Health acompanhou 191 casais, por duas semanas, e aferiu que pares que praticaram exercícios juntos tiveram mais eventos conjugais positivos e maior satisfação conjugal diária.

E se a prática ajuda no relacionamento, o contrário também acontece. Uma pesquisa realizada em 2021 na Universidade Federal de Pelotas, com 390 pessoas, apontou que quem teve maior apoio social do cônjuge realizou mais minutos de atividade física.

Quem vivencia isso na prática é a influenciadora digital Rayane da Silva Mendonça, 33, e o educador físico Jacinto de Menezes Neto Rosa, 40. As rotinas de exercícios físicos já estavam estabelecidas quando os dois resolveram, há 13 anos, viver em par. A paquera, inclusive, começou entre um leg press e um supino. Mas, hoje, é a vida a dois com objetivos alinhados que ajuda na manutenção. A dupla faz musculação junta alguns dias na semana, mas não só. Ray conta que o incentivo e a motivação nos dias de preguiça sempre acontecem. Já Jacinto detalha o preparo das refeições pré-determinadas pela dieta e o apoio mútuo para evitar consumir bebidas alcoólicas.

“Os dois caminharem pensando na mesma coisa ajuda muito, porque a gente se apoia com o mesmo objetivo. A ideia é ficar velhinho fazendo exercício juntos. A gente não pensa em ter filhos. Então, a gente vai ter que ser o máximo saudável possível para um ter força para cuidar do outro. A gente tem que aguentar o peso do garrafão para colocar no gelágua até os 100 anos”, brinca Rayane.

Foto: Arquivo pessoal A empresárias Rafaella Barrocas e Sarah Maria

Treinar juntas virou um date para as empresárias Sarah Maria e Rafaella Barrocas. Namorando há pouco mais de um ano, as duas já treinavam quando se conheceram, e a rotina agitada só permitia que elas se encontrassem no fim da noite, que era justo a brecha que tinha no dia para ir malhar. E elas resolveram juntar o útil ao muito agradável. Estimular quando a disposição falha, ajudar na execução dos exercícios, e até esperar quando o treino da outra demora mais estão entre as funções que ambas desempenham. “Quando a gente pega a importância dos objetivos da vida uma da outra, isso solidifica o relacionamento”, opina Sarah.



A educadora física Márcia Netto Magalhães Alves, sócia-diretora da Assessoria CardioPro e doutora em Fisiologia, alerta que, quando um casal opta por treinar junto, são necessários ajustes para que a atividade se adapte ao nível de condicionamento físico de cada um. “A prática de exercícios físicos em dupla pode, se bem feita, ser motivante, estimulante e prazerosa. É necessário o conhecimento do limite individual e o respeito aos sentimentos, percepções, respostas fisiológicas e objetivos de cada um para que ambos tenham efeitos benéficos do exercício físico, juntos ou separados”, recomenda.

A psicóloga e psicoterapeuta de adultos e casais Ana Caroline Costa Vieira enumera os muitos benefícios: “a possibilidade de passar mais tempo juntos, ter um objetivo em comum, construir memórias de superação, ter interesses semelhantes, construir amizades num mesmo grupo, nutrir a cumplicidade do casal, e se sentir mais conectados emocionalmente”.

Ela ainda estabelece um fator importante: fazer exercícios físicos diminui o estresse, combate o cortisol e consequentemente aumenta a libido - ou seja, aquele cardio pode ser deixado para fazer em casa. Já você, meu leitor que ainda não achou a metade da laranja e que milagrosamente chegou ao fim desta coluna, desejo que encontre alguém disposto a perder o fôlego, suar e quase ter uma síncope só para estar perto de você.

Confira trechos das entrevistas com as especialistas

Foto: Arquivo pessoal Ana Caroline Costa Vieira, psicóloga e psicoterapeuta de adultos e casais

Ana Caroline Costa Vieira, psicóloga e psicoterapeuta de adultos e casais

O POVO - Quais os prós e os contras de manter rotina de exercícios físicos em casal?

Ana Caroline Costa Vieira - Como tudo que decidimos fazer na nossa relação amorosa, manter uma rotina de exercícios físicos em casal, também tem prós e contras. Entre o que está a favor dessa decisão, podemos citar: a possibilidade de passar mais tempo juntos, ter um objetivo em comum, construir memórias de superação, ter interesses semelhantes, construir amizades num mesmo grupo, nutrir a cumplicidade do casal. Além de tudo isso, estudos mostram que casais que se exercitam juntos tendem a se sentir mais conectados emocionalmente. A liberação de endorfinas, o aumento da confiança e a sensação de conquista compartilhada são fatores que elevam a intimidade e a empatia entre os parceiros.

O que pode ser um fator pró para um casal, para outro pode ser contra. Entre fatores que podem ser considerados desfavoráveis nessa decisão de fazer exercícios físicos juntos, podemos citar: a possibilidade de provocar situações de competição, o que é um veneno para a relação amorosa; cobranças para que o cônjuge tenha o mesmo rendimento que o outro pode transformar um momento divertido em mais um fardo para a relação; além disso, a possibilidade de perda da individualidade, pois alguns casais preferem fazer exercícios físicos separadamente, seja por que não coincidem o que gostam de fazer, seja por preferirem fazer com outros amigos.

OP - É possível fortalecer vínculos no relacionamento a partir da prática em comum?

Ana Caroline - Quando falamos em vínculos, podemos falar tanto dos vínculos amorosos eróticos (entre o casal) quanto dos vínculos de amizade. A prática de atividades físicas em conjunto, pode favorecer a saúde do casal e de toda a sua rede de amizades. É importante que esse momento seja visto e alinhado entre os participantes como um momento de prazer e alegria, a fim de que superem desafios juntos e se fortaleçam enquanto grupo.

Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology, da American Psychological Association, revelou que casais que se envolvem em atividades conjuntas, como exercícios físicos, tendem a ser mais felizes e a propagar essa felicidade além do momento da atividade. Além disso, a National Institute of Health também observou que casais que treinam juntos desenvolvem maior cumplicidade e afeto, melhorando o relacionamento como um todo. Esses estudos indicam que a prática de exercícios físicos em conjunto pode ser uma estratégia eficaz para fortalecer os vínculos emocionais e a felicidade no relacionamento.

OP - Qual a importância de ter um par com objetivos de vida saudável alinhados?

Ana Caroline - O casal que tem objetivos alinhados têm uma maior probabilidade de crescer juntos e alcançar seus objetivos. Seja no crescimento de patrimônio, na educação dos filhos ou no planejamento das férias. Ter a vida saudável como objetivo comum torna o caminho menos cansativo. Estabelecer uma dieta mais saudável em casa, rotina de exercícios, tudo isso estimula o casal a permanecer seguindo em frente no objetivo combinado. Além do mais, a diminuição do ritmo no dia-a-dia, ao fazer exercícios físicos, diminui o estresse e consequentemente aumenta a libido, pois níveis altos de estresse libera mais hormônio cortisol o que reduz os níveis de testosterona, que é essencial para o desejo sexual.

OP - Quais dicas você daria para casais que decidem começar a treinar juntos?

Ana Caroline - Cada casal vai ter as suas necessidades, tanto o casal como cada elemento que faz parte da relação. É importante dizer aqui que não existe uma regra que sirva para todos os casais. Por exemplo, tem casais com filhos pequenos, e sem babá ou rede de apoio, que não conseguem ir juntos para academia, mas podem combinar uma rotina em que ambos façam exercícios físicos, revezando no cuidado com os filhos. Se a escolha (e possibilidade do casal) for fazer a atividade física juntos, procurem escolher uma atividade que os dois gostem.

Estimular o seu cônjuge a ter uma rotina de exercícios é uma forma de dizer “eu te amo e quero usufruir, por muito tempo, de uma vida saudável ao teu lado”. Porém, cuidado para não tornar a atividade física um peso, uma moeda de troca ou de manipulação na relação. Jamais associe a prática de exercícios físicos à beleza. “Você vai ficar muito mais bonito, meu amor!”. Isso pode gerar uma sensação de insuficiência e ir de encontro ao que vocês desejam. Prefira frases como: “Vamos, amor! Vai ser legal! Divertido! Sem falar que poderemos passar mais tempo juntos e ainda cuidando da nossa saúde para fazermos aquela trilha deliciosa de 6km e curtir aquela linda cachoeira”.

Márcia Netto Magalhães Alves, sócia-diretora da Assessoria CardioPro e educadora física doutora em Fisiologia

Foto: Arquivo pessoal Márcia Netto Magalhães Alves, sócia-diretora da Assessoria CardioPro e educadora física doutora em Fisiologia

O POVO - A prática de exercícios físicos em dupla, seja casal ou amigos(as), tem benefícios? Quais?

Márcia Netto Magalhães Alves - A prática de exercícios físicos em dupla pode, se bem feita, ser motivante, estimulante e prazerosa. No entanto, existem alguns pontos importantes a serem considerados. Exercício físico significa realizar atividades físicas de forma planejada, estruturada e organizada para se atingir uma melhor aptidão física. As duplas teriam que ter propostas semelhantes e níveis de condicionamento físico próximos para que ambos realizassem um exercício físico, e não uma simples atividade física. Uma alternativa (que é comum) seria de um querer estimular o outro a chegar a uma meta. Assim, teria que reduzir a intensidade, duração e frequência do seu próprio esforço; por exemplo, correr mais lentamente e também entender o ritmo do outro (de preferência seguir uma planilha elaborada por um profissional de educação física).

Assim, aquele da dupla que for melhor condicionado deve ter a disponibilidade de usar o tempo para ajudar o outro a atingir tais objetivos para garantir uma motivação a mais, com estímulo e prazer! Para tal motivação pode, por exemplo, mostrar dados do esforço (olha a sua frequência cardíaca: está mais baixa do que neste ritmo na semana passada), sugerir hidratação (beba água agora pois já fizemos 1 km e o sol está forte), comentar sobre a necessidade de realizar o exercício mais lentamente (é momento de descanso, vamos caminhar agora), sugerir modos de realizar exercícios intensos (vamos devagar nessa subida, deixe energia para o final). O companheiro de dupla deve sempre observar o outro quanto a respostas fisiológicas: vermelhidão, frequência respiratória acelerada, batimentos cardíacos constantemente altos, necessidade de hidratação ou reposição energéticas (frutas, géis, etc.) para sugerir mudanças e garantir que o exercícios leve a melhorias de forma prazerosa.

É necessário o conhecimento do limite individual e o respeito aos sentimentos, percepções, respostas fisiológicas e objetivos de cada um para que ambos tenham efeitos benéficos do exercício físico, juntos ou separados.



OP - Você observa em casais que treinam juntos fatores como auxiliar na adesão a uma prática ou a maior constância a ela?

Márcia - Sim, mas com ressalvas. Não é fácil treinar juntos tendo um ritmo de vida individual distinto. Há diferenças desde quanto a horários preferidos para acordar, local para treinar, competitividades distintas, personalidades diferentes, preferência de exercícios a serem priorizados e, claro, condicionamentos físicos e metas próprias. Havendo compreensão e comum acordo quanto a diversos fatores, é possível sim uma melhoria na adesão à prática e maior constância.

Resumindo, é fundamental saber que um não é igual ao outro. Há de haver respeito quanto aos sentimentos, dificuldades, dores, atenção quanto às respostas fisiológicas e motivacionais. Não deve haver competitividade e sim, estímulos baseados nas realidades individuais.

OP - Quais as dicas que você passaria para casais que decidem começar a treinar junto?

Márcia - Combinem horários em comum com antecedência, tenham flexibilidade em caso de mudanças de planos.

Quem for mais bem condicionado, deve fazer um treino leve no dia em que for com a sua dupla, não deve se comparar ou mostrar vantagens. Não exigir absurdos e sim sugerir exercícios realizáveis, de acordo com as possibilidades individuais.

Mostre para a sua dupla que sabe das dificuldades e que você já passou por isso. O início do exercício de, por exemplo, caminhada em subida ou corrida ou primeira semana de academia, é mais difícil. Assim, sugira que isso seja feito mais lentamente ou com menos pesos/repetições.

Tomem cuidado para não se excederem, o que pode levar a lesões em um dos dois.

Façam alongamentos juntos, existem vários tipos, ajudará na execução e no contato um com ou outro.