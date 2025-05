Uma hora nadada e a alma lavada

Foto: arquivo pessoal A servidora pública Glauce Siebra, 51, nada no mar há 6 meses

Eu não sei nadar. Foi essa a constatação que fiz no meu primeiro minuto dentro da piscina do Sesc Ceará, onde eu passaria a próxima hora. Cria do rio Jaguaribe, banhada em águas de açude e com uma infância sem traumas com férias no litoral, eu tinha esta certeza muito incrustada em mim: eu sei nadar, me viro bem, não me afogo. Já é suficiente, não é? Mas aí, veio a primeira aula e, sem fôlego, descobri que até respirar, o princípio básico, é diferente.

Inspira pela boca, expira pelas narinas, vira a cabeça de lado para puxar o ar a cada três ou quatro braçadas, não ergue muito o tronco, as mãos entram sem levantar muita água na superfície, e as batidas das pernas são impulsionadas pelo quadril e não pelo joelho. São tantas as instruções para coordenar num corpo completamente desabituado, que uma professora, vendo a minha confusão, tentou me acalmar: “É como guiar um carro, aperta a embreagem, enquanto passa a marcha, segura a direção e olha pro trânsito”. Bem, eu também não sei dirigir.

Professor de natação no Sesc, onde fiz duas aulas, Luis Cleber de Souza trata de me tranquilizar. “Se você consegue sair de um ponto A a um ponto B em uma determinada profundidade, sem a necessidade de colocar o pé no chão, sim, você nada. Mas, quando a gente estuda técnica, consegue otimizar esse nado”, garante o profissional de Educação Física.

Passado o desespero inicial em que me vi repetindo na cabeça as orientações entremeadas por um “não se afobe, que nada é pra já” feito mantra, em algum ponto o nariz se habituou ao cloro, a gravidade impulsionou e o corpo relembrou as brincadeiras de criança. Não fica fácil. Mas fica mais divertido. “Algumas pessoas experimentam e acabam se apaixonando, porque a modalidade na água proporciona um prazer, é revigorante”, detalha Cleber, citando ainda gasto calórico, melhora do condicionamento cardiovascular, aumento da capacidade pulmonar (sendo, inclusive, recomendado para quem tem histórico de asma) e alta da resistência muscular como benefícios físicos da prática. Além, claro, de ser uma habilidade de sobrevivência.

Cleber me conta que três aulas por semana por um ano me fariam ter certo domínio dos quatro estilos de nado — crawl, costa, peito e borboleta. Mas juntei os ensinamentos de duas aulas e um tantinho de coragem e, literalmente, me joguei no mar. No Espigão do Náutico, na avenida Beira Mar, deixei as raias e os metros certinhos de lado, e meus guias eram os banquinhos à direita e os postes logo à frente, do L que o espigão faz na orla. A segurança da borda da piscina foi substituída pela boia de EVA número 3, a quem muito me afeiçoei. E, por uma hora, minhas pernas não tiveram sossego: é que sem o chão ali pertinho, as pernadas para estabilização são constantes.

Não sei se foi o arco-íris que me brindou tão logo eu entrei no mar às 6h30min, ou a confiança adquirida nas aulas anteriores, ou se foi a perspectiva de ver Fortaleza de um ângulo diferente, ou mesmo a água salgada e sem cloro — minha rinite agradece —, mas, no mar, nadar pareceu ainda melhor.

“É o ambiente, é estar na natureza”, opina a instrutora de nado em águas abertas Ruth Ponciano. Foi ela, com a equipe da Sharks Sports, que orientou minha pequena aventura pelo reino das águas salgadas. Ruth coleciona histórias de gente que superou medos ao se permitir entrar no mar. “Muita gente chega com medo, teve um trauma e nunca aprendeu a nadar. Claro que, quando se trata de mar, a gente precisa ter um respeito, né? Esse medo é importante, mas, só de chegar até aqui já é uma superação”, estimula.

A servidora pública Glauce Siebra, 51, nada no mar há 6 meses Crédito: arquivo pessoal

A servidora pública Glauce Siebra, 51, decidiu aprender a nadar aos 50 anos. A ideia era só ter mais segurança na água para ir remar com os amigos. Mas virou paixão. “Eu não sabia nadar, nunca nadei nem em piscina. Mas lembro que na primeira vez que nadei no mar, deixando o flutuador de lado, me movimentando, nesse dia eu fiquei tão feliz, que tudo que aconteceu de ruim comigo durante a semana, eu pensava nesse momento e pronto, passava. E, desde então, cada avanço é uma conquista valiosa. É uma alegria, o mar me fez feliz”, relata.

Compartilho o sentimento. Nadar, além de feliz, me revigorou. E nadar no mar vai talhando com água na gente a observação e a resiliência: de se compreender pequeno e com muito a aprender. Agora, quero dar uma volta inteira no Espigão. E continuar a nadar.