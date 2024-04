Editorial: Vamos salvar a história e o Farol do Mucuripe

O Estado do Ceará tem até o dia 26 de abril para cumprir recomendação do Ministério Público cearense de efetuar o escoramento da laje do Farol do Mucuripe. Análise da edificação realizada pela Secretaria de Obras Públicas do Estado constatou que além da laje, a estrutura do prédio está em "situação crítica" e aponta "colapso parcial na torre e na escadaria principal" do edifício. O prédio histórico de 177 anos, tombado pelo Iphan, passou pela última reforma em 1982, há mais de quatro décadas.

Construído com mão de obra escrava, entre os anos de 1840 e 1846, no século XIX, o Farol do Mucuripe é uma das mais antigas construções da cidade de Fortaleza. Funcionava como "Olho do Mar", e por mais de 100 anos guiou embarcações até se tornar obsoleto e ser desativado em 1957. O lugar hoje em ruínas tem sua história ligada ao desenvolvimento da Cidade.

Certamente, este pode ser o ponto principal da discussão que envolve o atual estado do Farol do Mucuripe. Como tratamos nossa história e preservamos os vestígios do que já fomos para seguirmos em frente? Fortaleza não conta com uma quantidade imensa de prédios históricos. Para além de um conjunto arquitetônico no Centro de Fortaleza, que envolve o Theatro José de Alencar, o Museu do Ceará - fechado há anos -, o lugar onde funciona o Academia Cearense de Letras, o Sobrado dr. José Lourenço entre outros, talvez o Farol do Mucuripe seja um dos mais importantes e poucos equipamentos históricos da Capital.

Deixá-lo ir abaixo num amontoado imprestável de argamassa e pedra condiz com a máxima de que nossa memória enquanto povo, do ponto de vista cultural, é limitada. Aspecto este que não precisa se consolidar como verdade a cada etapa de tempo, porque a cultura é dinâmica. Atualmente, o velho farol que já foi "Olho do Mar" está com a vista turva, enredado num emaranhado burocrático.

O prédio está em vias de sair da administração da Secretaria do Turismo do Ceará e aportar na Secretaria da Cultura do Estado. Ano passado uma licitação foi feita para o restauro da edificação, mas as obras não iniciaram. Em nota, o Estado afirmou que existe um projeto nas mãos da empresa ganhadora da licitação, mas o contrato ainda não foi assinado, embora o processo esteja concluído desde janeiro deste ano.

Enquanto isso, uma nova audiência pública está marcada para o dia 15 de maio reunindo a 135ª Promotoria de Justiça de Fortaleza e representantes de todos os demais órgãos envolvidos para uma atualização das ações que pretendem evitar a total destruição do Farol do Mucuripe.

Até lá, muita chuva ainda deve cair sobre Fortaleza e é impossível prever o que pode acontecer com um prédio já tão avariado. Esperamos que o velho farol não siga o destino do Edifício São Pedro. E no final das contas, todos lavem as mãos e repitam o refrão da música da Vanessa da Mata: "não tem mais jeito, acabou, boa sorte".