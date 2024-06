Hidrogênio Verde e meio ambiente

Um dos temas mais relevantes para a sociedade contemporânea, sem dúvida, é a questão ambiental. Se nos anos de 1990, a pauta da preservação do ambiente e seus recursos limitados pautaram as discussões, mais de três décadas depois, vivemos a urgência d e buscar alternativas que possam frear os impactos desastrosos que a exploração danosa dos recursos naturais tem causado ao planeta, principalmente, impondo alterações importantes e negativas no clima.

Uma dessas urgências é a produção de energias renováveis que destinem menos CO2 na atmosfera, e entre elas está o Hidrogênio Verde (H2V). No Brasil, medidas que regulamentem a produção e distribuição desse tipo de material natural estão em vias de ser aprovadas pelo Senado. A matéria foi submetida à Câmara e aprovada em novembro do ano passado. No último dia 12 de junho, a Comissão Especial do Hidrogênio Verde, no Senado, aprovou o projeto de Lei 2.308/2023 que estabelece o marco regulatório do setor e garante incentivos fiscais e financeiros para o novo segmento.

Esta nova fonte energética é renovável e não poluente. A produção da energia limpa e seu transporte deverão estar completamente livres de combustíveis fósseis ou qualquer outro processo que cause prejuízos ao meio ambiente. Além disso, reitera-se que a produção do Hidrogênio Verde irá contribuir para a descarbonização da economia, incentivando cada vez mais a produção de mecanismos produtivos alinhados às novas necessidades.

De acordo com o texto aprovado na Comissão Especial e que seguiu para o plenário do Senado em regime de urgência, o governo brasileiro disponibilizará recursos da ordem de R$ 13,3 bilhões para incentivar projetos de implantação da nova política de mudanças da matriz energética no País. E essa mudança passa pelo Nordeste, especialmente pelo Ceará, que é rico em recursos naturais como sol, vento e mar, matérias-primas essenciais para a produção de energia que são fontes para a produção do Hidrogênio Verde.

O Ceará é um dos estados do Nordeste com mais propostas de projetos encaminhados para a produção de H2V em escala industrial. Atualmente, conta com seis pré-contratos e 36 memorandos de entendimento assinados. As empresas interessadas utilizarão uma área destinada para a cadeia produtiva desse segmento no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).

Além disso, o Ceará tem se destacado nas discussões sobre energias renováveis no âmbito nacional. A produção de energia limpa é, portanto, um excelente negócio no campo da economia, e uma fonte de esperança para dar alívio à humanidade e à vida no Planeta.