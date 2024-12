Animal vegan advocacy summit e vegfest juntos

Foto: Divulgação O VegFest foi promovido pela Sociedade Vegetariana Brasileira

De 5 a 8 de dezembro, São Paulo sediou um dos maiores eventos da América Latina: o VegFest, promovido pela Sociedade Vegetariana Brasileira - SVB, que acontece todos os anos, foi realizado junto com o evento internacional AVA - Animal Vegan Advocacy Summit.

Foram mais de 70 palestras, com conferencistas de vários países e instituições de peso como Anda, Alianima, Animal Equality, Fórum de Defesa Animal, Generation V, Mercy for Animal, ProVeg, The Pollination Project, Sea Shepherd, Sinergia Animal, Vegetarian Society of Denmark e World Federation for Animals. Em paralelo, o encontro contou com uma feira com mais de 100 expositores de produtos veganos.

Participaram artistas, advogados, ambientalistas, nutris, médicos, ativistas e atletas, com destaque para a campeã olímpica de vôlei Macris Carneiro, vegana desde 2016; Amanda Schott, levantadora de peso, o nutri e fisiculturista vegano Guilherme Abomai, a nutri, Alessandra Luglio, diretora do Departamento de Saúde e Nutrição da SVB, e o jornalista Guilherme Samora, que escreveu os livros ativistas da causa animal da cantora Rita Lee.

Uma cearense na cozinha show do Vegfest

Receitas de donuts Crédito: Divulgação

A nutri vegana cearense Ana Thaís Vasconcelos, culinarista em alimentação viva, foi uma das atrações do VegFest. Ela apresentou a RECEITA DONUTS CRUDÍVOROS COM COBERTURA FRUGAL, que compartilhamos aqui:



Base:

250g de nuts da sua preferência

300g de tâmaras medjool

1 colher de cacau



Cobertura: Passas e morango

Preparo: Bata os ingredientes da base e molde em formato de donuts. Bata os ingredientes da cobertura e coloque por cima

Ceias veganas para fazer a festa

A quiche de brócolis com cheddar vegano é só uma opção dentre as delícias do cardápio de festas do Terrana. Vale reservar logo os pães e salgadinhos do Pimenta Vegana; os bolos, biscoitos amanteigados e doce de leite de castanha da Borges Baker e o falso peixe à delícia do Rango Verde. Tem o panetone e os bolos da Liva e os combos de queijos e requeijão veganos da BEN - Bio Eco Nutri.

Bora adotar

Três Marias Crédito: Divulgação

As três Marias em busca de um lar: Maria Kfe, Maria Fumaça e Maria Eduarda, têm 3 meses e estão na ONG Deixa Viver, que garante a castração.