O custo político dos leites vegetais

A reforma tributária recém aprovada em andamento na Câmara dos Deputados, colocou os leites vegetais no mesmo patamar de armas de fogo. Por aqui, o governador Elmano acaba de isentar o ICMS para o leite e derivados de origem animal oriundos de produtores cearenses, deixando de fora o leite de castanha, por exemplo, que também compra insumos de produtores cearenses, é mais saudável, muito mais sustentável e não tem sofrimento de animais.

A maioria da população tem algum grau de intolerância à lactose e os casos de alérgicos ao leite de vaca são cada vez mais comuns. Ao dificultar o acesso aos leites vegetais, o governo desestimula uma alimentação mais saudável que impacta nos custos da saúde pública, inviabiliza o acesso desses produtos a pessoas com restrições alimentares críticas e a pessoas sensíveis ao sofrimento de animais e à crise climática. Além de promover uma concorrência desleal. Mas, ainda há tempo de corrigir esses equívocos e esperamos uma ação neste sentido dos parlamentares em Brasília, do presidente Lula e do Governador Elmano.

Não coma os animais do presépio

Lembrar que o menino Jesus nasceu acolhido pelos animais de fazenda que são tão explorados hoje, nos provoca a refletir sobre a mensagem de fraternidade do Natal. Escolha a compaixão e aproveite o Natal para iniciar sua jornada vegana, deixando os animais fora do prato. Pelos animais, pela sua saúde e pelo planeta.

Ainda dá tempo

O cardápio de Natal da Jambalera (@jambaleira) tem chocotone tradicional e recheado com chocolate cremoso, além das caixinhas de presente com cookies temáticos de Natal e bolos deliciosos com cobertura natalina. Vale a pena também encomendar a farofinha crocante de soja da Opção Vegana Fortal (@opcaoveganafortal), que também tem um cardápio de Natal com salgadinhos e um vatapá de ervilha fresca imperdível.

Bota adotar?!



Quem resiste a esse olhar fofo da Melissa? Ela tem 6 meses, está vermifugada e precisando de um lar. Entre em contato com o Abrigo Patinhas de Amor - @abrigopatinhasdeamorr

