Dieta vegana para reduzir o colesterol

Foto: Adobestock CONSUMO de mais proteínas vegetais é associado a um menor risco de doenças cardiovasculares

Consumo de mais proteínas vegetais é associado a um menor risco de doenças cardiovasculares Crédito: Adobestock

Diversos estudos já apresentaram os benefícios cardiovasculares dos alimentos vegetais. Pesquisa de Harvard, de dezembro de 2024, descobriu que consumir mais proteínas vegetais do que animais está associado a um menor risco de doenças cardiovasculares e doenças coronárias. Outra pesquisa de 2023, da Stanford Medicine, utilizou pares de gêmeos idênticos, um de cada par em uma dieta vegana e o outro em uma dieta onívora. Os veganos tiveram melhorias cardiovasculares consideravelmente maiores do que os onívoros.

Agora, estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que substituir carne por alternativas vegetais têm um impacto significativo na saúde cardiometabólica. Oito investigações anteriores foram analisadas, apresentando dados de sete ensaios clínicos randomizados. Participaram do estudo 369 adultos sem doenças cardiovasculares. Eles substituíram carne por produtos proteicos vegetais derivados de fungos, vegetais e leguminosas. Em média, os participantes viram seu colesterol total cair 6%, e o LDL, "colesterol ruim", caiu 12%, em oito semanas. Em alguns casos, as mudanças foram vistas em uma semana.

40% dos adultos com colesterol alto

Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 40% da população adulta brasileira tem níveis de colesterol acima do recomendado, um fator de risco para infarto e AVC, além de ser associado a diabetes e obesidade. A maior concentração de colesterol está nos derivados de animais, como carnes, ovos e laticínios. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), a cada 90 segundos, uma pessoa morre por doença cardiovascular no país. 80% desses casos são evitáveis.

https://mais.opovo.com.br/colunistas/eliziane-colares/2025/03/01/hora-de-desnaturalizar-as-penas-no-carnaval.html

https://mais.opovo.com.br/colunistas/eliziane-colares/2025/02/16/os-riscos-pandemicos-da-escala-industrial-de-exploracao-de-animais.html

https://mais.opovo.com.br/colunistas/eliziane-colares/2025/02/23/accor-contra-a-trituracao-de-pintinhos-vivos.html

Para alegrar o coração

Foto: Arquivo pessoal Fofura tricolor





Essa fofura tricolor, é bem peluda e tem apenas 55 dias. Está vermifugada e pronta para levar felicidade para um lar. A ONG Deixa Viver (@ongdeixaviver) a resgatou e ofereceu um lar temporário até encontrar uma adoção responsável.

Iogurte vegano de castanha de caju

Banana and blueberry smoothie isolated on white. Healthy breakfast in coconut bowl. View from above. Clean eating, vegan food. Crédito: Adobestock

Pela Chef Jéssica Sousa, do Pimenta Vegana.

Ingredientes

2 xc de castanha de caju demolhada por 8h

1/4 xc de água filtrada

4 colheres de sopa de melaço

1 limão siciliano ou taiti frutas a gosto

Preparo

Deixe as castanhas de molho por 8h. Após esse tempo, escorra a água e leve para o liquidificador com a água filtrada, o melaço e o suco de 1 limão.

Sirva com frutas da sua preferência.