O Brasil contra a exportação de animais vivos?

Foto: Divulgação/NSPCA GADO confinado para exportação

O Brasil figura entre os países onde a cruel prática de exportação de animais vivos é legalizada. A demanda vem principalmente do Oriente Médio, seja pela busca de carne fresca e/ou por questões religiosas, como o ritual de assassinato chamado Halal, no qual o algoz deve ser mulçumano e usar uma faca afiada para cortar a garganta do animal completamente consciente, para que morra sangrando e sofrendo por horas.

A jornada para a morte começa desde a partida das fazendas, apertados em caminhões, praticamente sem alimento e água, viajando em pé durante dias, até chegarem aos portos para o embarque, que também leva dias, já que os navios de carga chegam a levar mais de 20 mil bovinos. O embarque é agilizado com choques elétricos para tanger os animais. A viagem pelo mar é outro martírio de semanas, quando seguem amontoados em pé ou caindo sobre as próprias fezes e urinas. Muitos quebram patas, adoecem asfixiados pelos gases do fedor e morrem ali mesmo. Países como Nova Zelândia, Reino Unido, Alemanha e Índia já aboliram esse comércio. Agora, precisamos pressionar pela vez do Brasil.

Afogamentos e riscos para a saúde e o meio ambiente

As condições impostas aos animais chamados de carga viva, são vetores de zoonoses, já que trazem as condições perfeitas para proliferação de vírus e bactérias. Os que morrem durante a viagem são triturados no próprio navio e jogados ao mar. Há vários casos de acidentes envolvendo tombamento das embarcações com afogamento dos animais e até proibição de desembarque nos países de destino, quando são abandonados nos navios até morrerem.

15/JUN - MANIFESTAÇÃO NA AV. BEIRA MAR

O Dia Internacional de Conscientização sobre a Proibição de Exportação de Animais Vivos é 14/jun. Neste domingo, 15/jun, mais de 100 organizações que atuam pelos animais no Brasil, estão mobilizadas para a realização de manifestações em todo o país, para denunciar esse comércio junto à sociedade. Em Fortaleza, a mobilização será na Av. Beira Mar, em frente ao Náutico, às 17h.

PRESSÃO PARA APROVAÇÃO DE PLs

Os animais precisam da pressão popular pela aprovação de projetos de lei que proíbem o tráfico de cargas vivas, entre eles o PL 2627/2025, da deputada federal Duda Salabert (PDT/MG), que afirma que "a exportação de animais vivos é uma prática anacrônica e cruel. É preciso pôr fim a esse modelo de comércio que envergonha o país." Há também o PL 3093/2021, do senador Fabiano Contarato (Rede/ES), que está em tramitação e conta com petição assinada por cerca de 600 mil pessoas. Os dois projetos são essenciais para cumprir os princípios constitucionais que vedam a crueldade contra animais.