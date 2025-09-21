Estudo revela reduções de risco de câncer em veganos

Foto: Reprodução / Adobe Stock Alimentação baseada em frutas e vegetais é considerada mais saudável

Publicado no American Journal of Clinical Nutrition, a pesquisa foi financiada pela Universidade Loma Linda, com apoio do Instituto Nacional do Câncer dos EUA e do Fundo Mundial de Pesquisa do Câncer do Reino Unido, e revelou que dietas veganas estão associadas a menores riscos de diversos tipos de câncer, incluindo alguns menos abordados em pesquisas dietéticas. Durante 13 anos foram analisados dados de 79.468 adventistas do sétimo dia nos Estados Unidos e Canadá, com participantes inscritos, sendo que 8% do corte eram veganos.

Como os resultados são derivados de comparações dentro de uma população que adota um estilo de vida mais saudável do que a média, a dieta vegana tende a ter um maior impacto se comparada com o público em geral. Análises anteriores mostraram que adventistas não vegetarianos têm um risco de câncer cerca de 25% menor do que a população geral dos EUA, enquanto adventistas veganos têm um risco cerca de 35% menor. Mesmo sendo um estudo observacional, que não pode provar a causalidade, ele reforça diversos outros estudos científicos que já destacaram o poder da dieta 100% vegetal para aumentar a imunidade.

Reduções consistentes em vários tipos de câncer

A pesquisa entre Adventistas revelou que os participantes veganos apresentaram um risco geral 24% menor de desenvolver câncer em comparação com não vegetarianos da mesma comunidade religiosa. As reduções foram ainda maiores para certos tipos de câncer:

Câncer de mama: risco 25% menor, com o efeito mais destacado em mulheres mais jovens. Câncer de próstata: risco 43% menor em homens mais jovens. Linfomas: risco menor, principalmente entre participantes veganos mais velhos. Alimentação adventista

A doutrina Adventista considera que o corpo é um templo sagrado e deve ser honrado com escolhas saudáveis, seguindo uma dieta prioritariamente vegetariana e natural, rica em frutas, vegetais, grãos integrais e oleaginosas. A filosofia é inspirada em princípios bíblicos e nos escritos de Ellen White, que aconselha a evitar o consumo de carnes de animais e alimentos ultraprocessados. Os Adventistas são conhecidos por terem uma longevidade maior do que a média da população.

O projeto-piloto da Escola de Gastronomia Vegana do Ceará conquistou financiamento do The Pollination Project para a realização de 2 turmas do Curso de Culinária 100% Vegetal - Comida Saudável e Sustentável, que será realizado no mês de outubro, na Cozinha do Bem, da comunidade Céu. Na programação: as bases nutricionais, boas práticas nos preparos de alimentos, pratos quentes, panificação e doceria. Como facilitadoras: a nutri Ana Angélica Luz e as Chefs Ana Mota - do Terrana, Carol Borges - da Borges Baker e Jéssica Sousa - do Pimenta Vegana.



