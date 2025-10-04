A oração de São Francisco na voz dos animais

Foto: Adobe Stock ￼SÃO Francisco é o padroeiro dos animais

São Francisco continua presente e mais que necessário em sua missão de amparar os animais. E talvez ele encontrou nos próprios animais o caminho para levar amor onde houver ódio. Ou, mais provável, Francisco seja a própria alma de cada animal que perdoa, mesmo depois de ser tão ofendido. É dele cada lágrima das vaquinhas que choram pelos filhos roubados para não tomarem seu leite. É dele o olhar de tantos filhotes amedrontados, separados precocemente das mães, de cada pintinho triturado vivo e de cada peixe que se debate sufocado. Ele sente a aflição das galinhas e porcas apertadas em gaiolas, sem nunca terem

cometido crime.

Leia mais A violência contra animais e a teoria do elo

Por que os animais precisam de voz Sobre o assunto A violência contra animais e a teoria do elo

Por que os animais precisam de voz

São erros cuja verdade talvez seja trazida sob a forma de tantas doenças causadas pelo consumo da carne, dos excrementos e das almas dos inocentes. E falando em tristeza, poderia estar nas peripécias dos filhotes felizes a alegria que desperdiçamos nas trevas dos matadouros, onde Francisco tenta crer na esperança de levar luz para quem não aprendeu a amar todos os seres para ser amado. Porque no final, nas prateleiras geladas do mercado, somos todos instrumento da paz sonhada por São Francisco, que começa pelo prato.

Dia mundial dos animais porque é dia de São Francisco

Não por acaso, o Dia de São Francisco, comemorado em 4 de outubro, é também o Dia dos Animais. Francisco renunciou aos prazeres da riqueza, escolheu a simplicidade e nos inspira até hoje pela sua profunda conexão com a natureza, considerando os animais e o meio ambiente como irmãos. Ele conseguia se comunicar com os animais e os

percebia como obra de Deus, que refletia o amor divino.

Espírito iluminado

No espiritismo, São Francisco de Assis é visto como um espírito iluminado, um apóstolo do amor e reencarnação de João Evangelista - o discípulo mais amado de Jesus, que voltou à Terra para reformar a doutrina cristã e impulsionar a transformação espiritual, especialmente através da caridade, da simplicidade

e do amor pela natureza e todos os seres vivos.

A nova Liva Vida Vegana

Um dos points mais queridos de delícias veganas de Fortaleza, a Liva agora está em um novo espaço cheio de charme, na Osvaldo Cruz, 2897. Aberta ao público, inicialmente, de quarta a domingo, além dos bolos e croissants já consagrados, a novidade são os incríveis rolls: de linguiça vegana, de prestígio (chocolate com coco) e de morango (geléia de morango e chantilly). Aos sábados e domingos tem a tradicional feijoada da Liva. Vale a pena conferir.



