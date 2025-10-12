Dia dos filhotes e as crianças veganas

Foto: VOLODYMYR BURDYAK/adobestock ￼FILHOTES de todas as espécies de animais também merecem um feliz dia das crianças

Crianças veganas têm sido cada vez mais comuns. Há muitos relatos de adultos veganos que desde criança rejeitavam comer derivados de animais, mas eram obrigados pelos pais, motivados pela crença de que esses produtos eram necessários para uma nutrição ideal.

Amparadas em centenas de estudos, Instituições como a Academy of Nutrition and Dietetics e a Canadian Paediatric Society, reconhecem que a alimentação vegetariana é adequada em todas as fases da vida incluindo a infância, podendo promover tanto a prevenção como tratamento de doenças, ressaltando que o equilíbrio alimentar e adequações nutricionais são necessários para qualquer tipo de dieta, com a ressalva de que a dieta vegetariana para crianças tem menor quantidade de colesterol, gordura saturada e gordura total, maior teor de fibras e antioxidantes, e o aporte proteico é facilmente atingido.

Sementes para uma sociedade mais saudável, os veganinhos são também a esperança de um futuro mais sustentável, ético, compassivo e justo com cada filhote de todas as espécies de animais, que também merecem um feliz dia das crianças.

Coordenado pela nutricionista Aline Vieira, pós-graduada em Nutrição Materno infantil e Assessora Técnica em Nutrição Materno Infantil da Sociedade Vegetariana Brasileira - SVB, o e-book é indicado para mamães e papais que desejam introduzir a alimentação vegetariana estrita (vegana) para seu filho, mas tem dúvidas. Disponível para download gratuito no site svb.org.br.

Organizado pelas nutricionistas Thaisa Santos Navolar e Aline Vieira, o e-book Alimentação Vegetariana para Crianças e Adolescentes é um guia completo com pesquisas, dicas práticas e profissionais para uma introdução à alimentação vegetariana estrita (vegana) na infância e adolescência de forma saudável. Baixe no site da svb.org.br.

Há muitas motivações para se adotar uma alimentação vegetariana desde cedo: bebês com alergia à proteína do leite (APLVs) ou intolerantes à lactose; crianças que recusam carne na introdução alimentar; adolescentes engajados e ativistas ambientais; mães e pais conscientes e comprometidos com a saúde dos filhos, com a causa animal e ambiental. Ao estimular o maior consumo de vegetais, frutas e hortaliças, menor ingestão de doces e de gordura total e saturada, a alimentação vegetariana na infância traz benefícios como menores chances de obesidade e sobrepeso, redução significativa de doenças crônicas não transmissíveis.



