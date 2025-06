Lula se recusou a deixar a prisão quando tinha esse direito

Foto: HENRY MILLEO / AFP PRESIDENTE Lula no momento em que deixou a prisão, em novembro de 2019

Carla Zambelli (PL) fugiu e justifica a atitude por se considerar perseguida pelas ideias que defende. Porém, foi condenada pela acusação de envolvimento com ataque ao site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizado pelo hacker Walter Delgatti Neto. Arquivos inseridos no sistema do CNJ foram encontrados com ela…

Além disso, desde março, o STF formou maioria para condená-la por perseguir um homem na rua com arma em punho na véspera do segundo turno da eleição de 2022. O julgamento só não terminou porque o ministro Kassio Nunes Marques pediu vista.

No mês passado, a deputada disse que não sobreviveria na prisão. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem ela é apoiadora, disse também em maio que morrerá na cadeia se for condenado. O filho do ex-presidente, deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), foi para os Estados Unidos quando não respondia a nenhuma ação — tornou-se alvo devido ao que ele mesmo diz estar fazendo nos Estados Unidos, ao trabalhar pela punição a autoridades do Brasil.

É notável a diferença entre a cúpula do bolsonarismo alvo da Justiça em relação ao que ocorreu com os petistas nas décadas passadas. O governo Lula (PT) é cheio de problemas e tratei de alguns deles recentemente. Trapalhadas, erros políticos, fragilidade, equívocos como em relação ao meio ambiente, o escândalo do INSS. Mas é muito diferente a forma como Lula enfrentou a prisão, assim como fizeram gente como José Dirceu e José Genoino, em relação ao bolsonarismo.

Sobre Lula, em setembro de 2019, após mais de um ano e cinco meses na prisão, ele já cumprira mais de um sexto da pena. A força-tarefa da Lava Jato posicionou-se a favor de ele ir para o regime semiaberto. Sairia de dia, com tornozeleira eletrônica, e retornaria à noite. Lula não aceitou. “Não aceito barganhar meus direitos e minha liberdade”, disse em carta lida pelo advogado, o hoje ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin. Penso não ser algo recorrente no sistema penal. Lula foi solto 40 dias depois, quando a condenação foi anulada pelo STF.

Bolsonaros acusavam Lula de ter intenção de fugir

No começo de 2018, Bolsonaro e filhos espalhavam que Lula planejava fugir do Brasil para escapar da prisão. Bolsonaro gravou vídeo no qual indagou: “Estaria Lula preparando uma saída estratégica temendo uma condenação?” A sabedoria popular ensina: “Quem disso usa disso cuida”. A frase vale muito para os Bolsonaros e apoiadores. Na época, o novamente presidente já havia sido condenado por Sergio Moro na primeira instância e estava prestes a ser julgado em segunda instância, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Na ocasião, foram publicadas autorizações para assessores dele viajarem à Etiópia. Os funcionários eram parte da equipe de que Lula dispunha como ex-presidente, assim como os demais que passaram pelo cargo. Dessa forma, os preparativos foram publicados no Diário Oficial. Bolsonaro gravou vídeo no qual indagou: “Estaria Lula preparando uma saída estratégica temendo uma condenação?”

Efeitos no Ceará da união PSDB-Podemos

O PSDB aprovou a incorporação do Podemos, mas há disputa sobre quem comandará a legenda. Será mantida a sigla PSDB, mas o número será o do Podemos. O grupo deste último reivindica a presidência para Renata Abreu, presidente do Podemos. Usa como argumento o fato de ter a maior bancada federal. O PSDB quer revezamento semestral. Isso precisa ficar bem resolvido ou o novo partido resultante da união nascerá rachado.

Os efeitos são importantes para o Ceará. O grupo local do PSDB é oposição, o que Tasso Jereissati reafirmou. O Podemos é situação. Se fosse uma federação, prevaleceria quem teve mais votos no Estado na eleição de 2022 — o PSDB. Mas o que há é um partido só, com a incorporação. A definição será por acordo interno. Quando o processo for concluído, não haverá dois partidos, como seria uma federação. Os grupos internos poderão se rearrumar e daí sairão as decisões.