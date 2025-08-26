A investida de Elmano contra Trump

Foto: AURÉLIO ALVES ￼ELMANO discursa no lançamento do Anuário do Ceará

O discurso do governador Elmano de Freitas (PT) na festa de lançamento do Anuário do Ceará 2025-2026, na noite de segunda-feira, 25, foi provavelmente a mais dura manifestação de que me lembro feita por ele contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele falou naturalmente do “tarifaço por questão ideológica” e dos impactos para o País, mas não apenas. Fez alusão à publicação compartilhada do secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, contra o direito ao voto de mulheres.

Contra opositores também

Elmano não deixou de bater nos que apoiam as medidas de Trump no Brasil e no Estado. “Forças políticas do Brasil e do Ceará implantaram QG (quartel-general) dos Estados Unidos para pedir mais medidas contra o Brasil e os brasileiros”, enfatizou,

Estiveram presentes à solenidade vários dos expoentes da oposição. Além de parlamentares, compareceram o ex-prefeito Roberto Cláudio e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil).

A primeira missão do novo secretário

A revogação das permissões para vendedores ambulantes que trabalham na Beira Mar é a primeira medida de impacto do novo secretário da Regional 2 da Prefeitura de Fortaleza, o vereador licenciado Márcio Martins (União Brasil).

Desde 9 de agosto, ele havia antecipado ao O POVO o que seria feito. O gestor informou que recebeu do prefeito Evandro Leitão (PT) a tarefa de reorganizar a orla.

“Na gestão anterior, do prefeito Sarto, liberaram uma quantidade exagerada de permissionários, estrangulando o cartão-postal de Fortaleza. Então, nós precisamos fazer isso com muita responsabilidade, com muita sensibilidade. O objetivo não é uma caça às bruxas, mas, sim, organizar para que a Beira Mar de todos possa ser de fato de todos”, disse na ocasião.

Troca

Márcio Martins trocou, no começo do mês, a Regional 10 pela 2. São áreas complexas com desafios diferentes. Na 10, há bairros como Maraponga e Mondubim. Na 2 estão os bairros mais ricos da cidade, como Aldeota, Meireles, Varjota, Papicu, Dionísio Torres, De Lourdes, Mucuripe e Joaquim Távora. Também aí há áreas pobres e precárias. Na nova pasta, a visibilidade é bem maior.

Sinal?

O PSDB perdeu o último dos três governadores eleitos em 2022. Saiu Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, rumo ao PP. Antes saíram Raquel Lyra, de Pernambuco, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul.

A perspectiva de filiação de Ciro Gomes (PDT) pode ser a grande aquisição do partido na “janela de transferências” que vai até abril do próximo ano. Se o ex-governador do Ceará se filiar mesmo — e, por enquanto, as confirmações partem do PSDB, obviamente muito interessado pelos motivos expostos — será na contramão da tendência de esvaziamento.

Para tucanos supersticiosos, um fator a lembrar: em 1990, Ciro foi o único governador que o partido elegeu.

O ex-ministro é paquerado também pelo União Brasil.

