O que a pesquisa permite dizer e o que não permite

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼ELMANO de Freitas tem oposição fortalecida

Aconteceu tanta coisa nesta semana que já ficou meio esquecida a pesquisa Real Time Big Data para o Governo do Ceará, divulgada na segunda-feira pela CNN. Comentei o resultado, mas valem algumas observações adicionais.

Ciro Gomes (PDT) é, sim, a alternativa da oposição que aparece mais forte no levantamento, e era de se esperar. Ele varia de 37% a 43% a depender do cenário. É o único a empatar tecnicamente com Elmano de Freitas (PT). Nenhum outro opositor chega a 30.

Porém, não é possível aferir adequadamente, pela Real Time Big Data, a competitividade dos demais possíveis candidatos. Roberto Cláudio (sem partido), Capitão Wagner (União Brasil) e Eduardo Girão (Novo) somente foram testados em cenários de oposição dividida. Salvo reviravolta, RC e Wagner deverão inclusive estar no mesmo partido, conforme anunciaram. O cenário de várias candidaturas do mesmo campo é factível, mas não sei se é o mais provável.

Mesmo com o bloco fragmentado, Ciro se sai melhor. Mas os números não permitem saber qual seria o potencial dos demais em caso de candidatura única do campo conservador. Não descarto que, unidos, pudessem ter não o desempenho do ex-governador, mas aparecer mais bem posicionados.

Timing da pesquisa

A Real Time Big Data mostra os adversários do governo bem posicionados contra Elmano de Freitas, mas vale destacar a circunstância. Ela foi realizada em 25 e 26 de setembro. Começou no mesmo dia em que estudantes foram assassinados na escola Professor Luís Felipe, em Sobral. Estava também em meio à derrubada da floresta do aeroporto. Dificilmente haveria momento menos favorável ao governador.

Apoios

O levantamento mostra cenário de equilíbrio, mas não mediu um fator possível de desequilíbrio: o impacto dos apoios do presidente Lula e do ministro Camilo Santana (PT) a Elmano.

Diferença

Capitão Wagner (União Brasil) foi testado em um cenário, o mais fragmentado, contra Elmano, Roberto Cláudio e Girão. Alcançou 17%. Bem diferente da eleição de 2022, quando liderou as pesquisas e ficou acima de 30%. Em 2024, quando liderou no começo e caiu, houve indicativo da perda de espaço.

O posicionamento recente em redes sociais, mais incisivo, polêmico e voltado à segurança, sugere que tenha como alvo uma candidatura proporcional. Quando se colocava com perspectiva de disputa majoritária, a estratégia era diferente, em direção ao centro e à moderação.

Implacáveis

Nesta semana, o Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza decidiu punir o vereador Inspetor Alberto (PL) com advertência por escrito por associar o PT a facção criminosa. E, como mostrou o vizinho de coluna Carlos Mazza, na Vertical, a empresa que desmatou 40 hectares de mata atlântica para construir um megaempreendimento ao lado do aeroporto foi multada em R$ 200 mil pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Tremei.

