União Brasil tentou, mas Ciro escolheu PSDB por causa de Tasso

Foto: AURÉLIO ALVES TASSO Jereissati e Ciro Gomes: reencontro

O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) está sem mandato desde fevereiro de 2023, mas voltou a fazer um movimento que o coloca como protagonista da política cearense. Foi por causa dele que Ciro Gomes escolheu o PSDB. O três vezes governador e duas vezes senador conseguiu as conversas desde o começo. Um momento crucial foi em 14 de julho, quando Tasso e Ciro se reuniram em Brasília com o presidente nacional tucano, Marconi Perillo, e com o deputado federal mineiro Aécio Neves, na residência do líder do PSDB na Câmara, Adolfo Viana (BA).

O União Brasil tentou atravessar a negociação, como se diz no futebol. No mesmo dia 14 em que Ciro estava em Brasília, Antônio Rueda, presidente do União Brasil, telefonou e o convidou a se filiar. O deputado federal cearense Danilo Forte era particularmente entusiasta. Ele buscou convencer Rueda de que seria importante atrair Ciro, não apenas de olho na eleição no Ceará, mas como opção na disputa nacional.

Em agosto, quando foi formalizada a federação União Brasil/Progressistas, Ciro almoçou com Rueda e ACM Neto e parlamentares cearenses. E esteve em jantar comemorativo, com governadores e pré-candidatos a presidente. A federação é a maior força política do País, com mais deputados federais, mais senadores, mais prefeitos e mais governadores. Porém, os desencontros da federação recém-formada, alvo de paquera da base governista no Ceará, tornaram o convite menos atrativo.

No fim, a articulação de Tasso prevaleceu.

Partido tem expectativa de receber deputados

A filiação de Ciro Gomes é diferente da chegada dele a PSDB, PPS, PSB, Pros e PDT. As chegadas aos partidos sempre foram acompanhadas de legiões de deputados e prefeitos. Desta vez, quem está anunciado para chegar com ele é o ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto.

Na chegada ao PDT, em 2015, Ciro teve um ato só para ele, em Brasília. Mas, dias depois, um evento no Ceará formalizou o então já anunciado ingresso de Cid Gomes, Roberto Cláudio e vários prefeitos. Deputados e vereadores ingressaram em 2016, quando foi instituída a janela partidária.

Na próxima janela, em 2026, há expectativa no PSDB de que se filiem deputados ligados a Ciro. Dos atuais pedetistas, Queiroz Filho e Cláudio Pinho são cotados para ingressar no União Brasil e Antônio Henrique e Lucinildo Frota, no PL. Porém, há conversas em curso e haveria disposição de alguns eventualmente irem para o PSDB.

Com a chegada de Ciro, há perspectiva de que prefeitos também se sintam animados a ir para o partido. Nesse caso, a complicação é desagradar o Governo do Estado, algo que nunca é bom para quem está em prefeitura. Dependerá do tamanho da viabilidade eleitoral que o ex-ministro demonstrar.

Oxigenação

O movimento serviu para revigorar as bases do PSDB, que estavam anestesiadas. O partido esteve perto de deixar de existir este ano, com possibilidade de fusão ou incorporação. Agora, com Ciro, sonha em eleger governador. O PSDB começou a crescer a partir do Ceará. Atualmente, é possível que em nenhum estado haja perspectiva de o partido ser tão competitivo.

Sintonia

Ciro irá para o PSDB e Roberto Cláudio tem ingresso anunciado no União Brasil, mas eles seguem sintonizados. RC, inclusive, participou da articulação do evento desta quarta. O ingresso dele no União Brasil foi anunciado no começo de junho, mas ainda não foi oficializado. Após vários adiamentos, deverá ser em 5 de novembro, em Brasília.

