O chefe que Elmano escolheu para o Ministério Público

Foto: FÁBIO LIMA ￼GOVERNADOR Elmano de Freitas indicou novo procurador-geral de Justiça

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou a indicação do promotor Herbet Gonçalves Santos para o cargo de procurador-geral de Justiça do Ceará. Ele será responsável por chefiar o Ministério Público do Estado.

É uma função estratégica e, no momento pelo qual o Ceará atravessa, tem como tarefa principal o combate às facções criminosas.

Segundos lugares

Herbet Gonçalves Santos foi o segundo da lista tríplice formada a partir de votação entre membros do Ministério Público. O primeiro colocado havia sido o atual procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho.

O detalhe curioso é que, em 2023, Haley havia sido indicado pelo próprio Elmano quando foi o segundo da lista. Na época, o governador o escolheu. Foi bastante criticado por isso. Agora que Haley foi o primeiro, o chefe do Poder Executivo preferiu outro, que ficou em segundo desta vez.

Listas e prerrogativas

Em outra definição recente, o governador decidiu reconduzir Sâmia Farias para defensora-geral do Estado. Ela já vinha no comando da Defensoria Pública do Ceará e foi a segunda na lista tríplice, atrás de Elizabeth Chagas, que ocupou o cargo com Camilo Santana (PT) até o começo do mandato de Elmano. Quando Sâmia foi indicada pela primeira vez, em 2023, foi primeira na lista.

Para não dizer que o governador tem fixação por segundos colocados, em duas indicações feitas em 2024 para desembargadores do Tribunal de Justiça, ele nomeou os primeiros das listas: Marcos William Leite de Oliveira e Lucídio de Queiroz.

Quem escolhe

A lista tríplice é um bom instrumento. Mantém a definição com o governante eleito. Mas restringe as opções àqueles votados entre os membros de cada instituição. Porém, há sempre pressão das categorias pela indicação dos mais votados. É jogo jogado. Elmano já argumentou, e acho que ele tem razão, que o chefe da PGJ, ou da Defensoria Pública, por exemplo, não tem por missão apenas atender aos interesses corporativos de cada órgão. A principal tarefa, aliás, é para fora. Para a sociedade. Dessa maneira, o governante eleito deve ter esse olhar global.

Se não, passa a haver eleições diretas entre as corporações. Se for para ser assim, então cabe discutir universalizar o voto. Não apenas os membros do Ministério Público, ou os defensores públicos, votarem para os respectivos comandos. Mas toda a população.

Força dos Santos

Herbet Gonçalves Santos pertence a tradicional família de Juazeiro do Norte, renomada nos meios do direito. Ele é filho do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos e sobrinho do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Teodoro Silva Santos.

Pai do novo procurador-geral de Justiça, Raimundo Nonato presidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) nas eleições do ano passado. No fim de 2024, ele concorreu a presidente do Tribunal de Justiça. O vencedor foi o desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto. Mas a disputa foi das mais acirradas em algum tempo, algo que não é muito usual no TJCE. Heráclito teve 32 votos e Raimundo Nonato, 19. Este último recebeu apoios de peso dentro e fora da Corte.