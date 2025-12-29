Escreve sobre política, seus bastidores e desdobramentos na vida do cidadão comum. Já foi repórter de Política, editor-adjunto da área, editor-executivo de Cotidiano, editor-executivo do O POVO Online e coordenador de conteúdo digital. Atualmente é editor-chefe de Política e colunista
O chefe que Elmano escolheu para o Ministério Público
Governador optou pelo segundo colocado na lista tríplice. O atual procurador-geral foi o primeiro. Há dois anos, quando foi escolhido, ele havia ficado na segunda colocação e Elmano o indicou. Agora que foi primeiro, acabou preterido
O detalhe curioso é que, em 2023, Haley havia sido indicado pelo próprio Elmano quando foi o segundo da lista. Na época, o governador o escolheu. Foi bastante criticado por isso. Agora que Haley foi o primeiro, o chefe do Poder Executivo preferiu outro, que ficou em segundo desta vez.
Listas e prerrogativas
Em outra definição recente, o governador decidiu reconduzir Sâmia Farias para defensora-geral do Estado. Ela já vinha no comando da Defensoria Pública do Ceará e foi a segunda na lista tríplice, atrás de Elizabeth Chagas, que ocupou o cargo com Camilo Santana (PT) até o começo do mandato de Elmano. Quando Sâmia foi indicada pela primeira vez, em 2023, foi primeira na lista.
A lista tríplice é um bom instrumento. Mantém a definição com o governante eleito. Mas restringe as opções àqueles votados entre os membros de cada instituição. Porém, há sempre pressão das categorias pela indicação dos mais votados. É jogo jogado. Elmano já argumentou, e acho que ele tem razão, que o chefe da PGJ, ou da Defensoria Pública, por exemplo, não tem por missão apenas atender aos interesses corporativos de cada órgão. A principal tarefa, aliás, é para fora. Para a sociedade. Dessa maneira, o governante eleito deve ter esse olhar global.
Se não, passa a haver eleições diretas entre as corporações. Se for para ser assim, então cabe discutir universalizar o voto. Não apenas os membros do Ministério Público, ou os defensores públicos, votarem para os respectivos comandos. Mas toda a população.
Força dos Santos
Herbet Gonçalves Santos pertence a tradicional família de Juazeiro do Norte, renomada nos meios do direito. Ele é filho do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos e sobrinho do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Teodoro Silva Santos.