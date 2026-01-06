Ivo Gomes e as articulações do Abolição

Foto: Camila de Almeida, em 6/8/2016 ￼CONVENÇÃO de Cid Gomes em 2016 reuniu Cid Gomes, Camilo Santana, Ivo Gomes e Ciro Gomes. Cena que não será vista em 2026

O ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), demonstrou insatisfação com a aproximação entre a família do atual gestor do Município, Oscar Rodrigues (União Brasil), e o governador Elmano de Freitas (PT). A partir da articulação, o antecessor de Oscar disse não ter mais compromisso com o governo.

Não significa que não apoiará, mas não tem nenhum acordo ou obrigação nesse sentido.

Ao mesmo tempo, acrescentou: se o filho de Oscar, Moses Rodrigues (União Brasil), estiver na chapa governista, ele tampouco apoiará.

Pesos

A família Rodrigues é a principal aposta do governo para conseguir o sonho de consumo: a federação União Brasil-Progressistas.

Se a base governista puxa a federação, provoca na oposição um desfalque que pode ser incapacitante. Hoje, o nome com o qual os adversários de Elmano trabalham é o de Ciro Gomes (PSDB), irmão de Ivo.

Porém, esse mesmo movimento pode custar o apoio de Ivo, irmão de Ciro.

Posição dos irmãos

Ciro Gomes hoje é oposição ao Abolição. O senador Cid Gomes (PSB) está na base governista e tem manifestado apoio a Elmano. A deputada estadual Lia Gomes (PSB) é secretária de Mulheres do governo. Mas ela entende que Ciro candidato muda a situação. Ela tampouco gosta da aproximação com os Rodrigues. O outro irmão, Lucio Gomes, é hoje presidente da Companhia Docas do Ceará, cargo federal.

O lado de Ivo

Vale notar que, nos momentos de maior divisão dentro da família, Ivo normalmente ficou ao lado de Cid. Foi assim em 2008, quando Ciro apoiou Patrícia Saboya para prefeita de Fortaleza. Cid tinha acordo para apoiar a reeleição de Luizianne Lins (PT) e Ivo o acompanhou. Em 2022, quando Ciro bancou Roberto Cláudio, Cid se afastou da campanha estadual. Ivo, na entrevista dessa terça a Beto Guerra, na rádio Coqueiros FM, disse que trabalhou pela eleição de Elmano. Na época, publicamente, ele adotou a mesma postura de Cid, sem manifestações a favor de um dos candidatos a governador — apenas falou contra Capitão Wagner (União Brasil). Porém, negou que o irmão senador apoiasse Roberto Cláudio, afirmou que o ex-prefeito de Fortaleza e outros integrantes da chapa majoritária pedetista não pediam voto em Ciro para presidente e associou o então candidato pedetista ao comportamento bolsonarista.

Semelhanças

Ivo apontou que o governo se aproxima de bolsonaristas de Sobral. Ele afirmou que, se o PT recebe apoio, aí tudo bem. Se é Ciro, aí está errado.

Sobre os entendimentos do irmão com o bolsonarismo, Ivo diz preferir aguardar o desenrolar.

Diferenças

De fato, há bolsonaristas na base governistra estadual e outros querendo espaço.

A diferença é que os líderes do bolsonarismo no Ceará, e no Brasil, deram aval à aproximação com Ciro. Inclusive o próprio Jair e os filhos. Quem atrapalha é Michelle.

