O papel desempenhado pelos Ferreira Gomes

Foto: Camila de Almeida, em 6/8/2016 ￼IRMÃOS Ivo, Ciro e Lia indicam que podem estar juntos. E Cid?

Os Ferreira Gomes ocupam espaço preponderante entre as famílias que já passaram pela política do Ceará. Em particular desde 2022, deixou de haver uma ação unificada. Mas há padrões e papéis seguidos.

Atualmente, Ciro Gomes (PSDB) é pré-candidato a governador. Ivo Gomes (PSB) não é mais governista, disse que pode ser oposição e apoiar o irmão. Lia Gomes (PSB) é deputada estadual licenciada e ocupa cargo de secretária das Mulheres no governo ao qual Ivo poderá se opor. Mas demonstra insatisfações com o governismo.

E o senador Cid Gomes (PSB) foi para o Japão. Ele já falou que tem compromisso com o governador Elmano de Freitas (PT), disse que a eventual candidatura de Ciro seria um constrangimento. E apontou a possível desincompatibilização de Camilo Santana (PT) do Ministério da Educação como terrível para o pré-candidato a quem ele disse ter dado a palavra de que apoiará.

Único a não ter disputado eleição, mas com passagens por vários cargos, Lucio Gomes é presidente da Companhia Docas do Ceará, cargo federal.

Ao longo de quase 30 anos, Ciro entregou a Cid o comando das articulações da família no Ceará. Com isso, a partir de Sobral, foi tomado um caminho que o irmão mais velho provavelmente nunca trilharia: o parceiro preferencial foi o PT. Em 2022, veio o rompimento.

Não acredito que os irmãos façam jogo combinado, mas em família há sintonias que não precisam ser verbalizadas. O entrosamento vem de berço. De maneiras diferentes, há um movimento coerente.

Os papéis que cabem aos irmãos

Vale lembrar como se deu a construção da candidatura de Cid Gomes a governador, em 2006. O grupo era aliado ao governo Lúcio Alcântara. A parceria entre Ciro e Tasso Jereissati (PSDB) chegava a duas décadas. Havia muitas divergências nas bases locais. Aliados estimulavam o rompimento, mas os dois sempre se entendiam. O cenário era mais complexo porque o tucano era um dos líderes nacionais da oposição e Ciro era ministro do governo, já então, do presidente Lula. E se estava no meio do escândalo do mensalão.

O rompimento entre os Ferreira Gomes e o governo começou a ser visível a partir da atuação de Ivo Gomes, como deputado na Assembleia Legislativa. Cid, no primeiro momento, estava morando no exterior.

De Ivo partiam as críticas a Lúcio, os votos contrários. Certa vez, com Cid já de volta, perguntei numa entrevista se Ivo era uma voz autorizada por ele. O hoje senador respondeu: “Ivo é uma voz autorizada por ele mesmo”. Achei na ocasião uma resposta protocolar, mas aquela frase ganha hoje, para mim, sentido diferente. É possível que, realmente, não houvesse combinação — ao menos não nos detalhes — sobre o que Ivo fazia na Assembleia. O que não significa que não estivessem em sintonia e caminhando na mesma direção.

Ciro, por sua vez, deu declarações de que estava tentando segurar a base e evitar a ida para a oposição. Creio, também, que ele podia estar sendo sincero. Mas não conseguiu o objetivo declarado. Quando Cid se tornou candidato, ele seguiu com o irmão, na linha de frente. Romperam com Lúcio, mas não com Tasso. (Isso ocorreu quatro anos depois, por iniciativa do então senador.)

Uma diferença: Ciro disse que a manutenção do apoio a Lúcio era intenção, mas não me recordo de ele ter verbalizado publicamente ser um compromisso. Cid fala isso. Em relação, especificamente, a Elmano.

Não me recordo de Cid anunciar publicamente um acordo e não cumprir. Embora a forma como o faz possa variar.

