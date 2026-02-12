As chances de Elmano e Ciro e a expectativa sobre quem vai ganhar

Foto: Thaís Mesquita, em 16/10/2022 ￼PALÁCIO da Abolição, sede do Governo do Ceará

A oposição, tradicionalmente, sofre em eleições no Ceará. Mas, para 2026, ela parece chegar preparada como nunca nos últimos 20 anos. Há a improvável aliança de Capitão Wagner (União Brasil) com Ciro Gomes (PSDB) e Roberto Cláudio (União Brasil). Membros cearenses do bolsonarista PL asseguram que fecharão acordo com a candidatura tucana, mas há muitas questões a serem resolvidas e forças poderosas, no Ceará e fora, que operam contra o entendimento.

O governador Elmano de Freitas (PT) caminha para ser o quinto na história a tentar a reeleição. Quatro conseguiram. Ele poderá ser o segundo a ter um adversário realmente competitivo. Diferentemente de Tasso Jereissati (PSDB) em 1998, Cid Gomes (PSB) em 2010 e Camilo Santana (PT) em 2018, ele não chega com favoritismo avassalador, a se confirmar o cenário hoje mais provável.

Viés anti-incumbente?

A política tem mudado bastante nos últimos dez anos. O que aconteceu no passado não necessariamente se repetirá no futuro, mas indica o quão raro ou mesmo improvável é um fenômeno. Padrões têm sido quebrados no mundo. Fala-se de uma possível tendência internacional “anti-incumbente”. Até a década passada, estar no cargo era uma vantagem muito grande para quem concorria. Mais recentemente, discute-se a hipótese de a situação estar mudando. Os indicativos são ainda iniciais.

Nos Estados Unidos, Donald Trump perdeu para Joe Biden quando estava no cargo e voltou após quatro anos como oposição. No Brasil, nenhum presidente tinha perdido a reeleição até Jair Bolsonaro (PL), em 2022. Em Fortaleza, todos os prefeitos que concorreram se reelegeram, até José Sarto (PSDB), em 2024, interromper a sequência. São fenômenos específicos, resultados de desaprovação, ou há algo mais estrutural?

O que pode eleger e reeleger um governador

Bem, o fato é que, no Ceará, não basta o candidato ser popular para ser eleito. Todos os governadores que saíram vitoriosos desde a redemocratização uniram alguns atributos. Um deles foi sólida base de apoio. Partidos, prefeitos e deputados. Nem sempre tiveram maioria absoluta, como demonstrou Cid Gomes em 2006. Em 1986, Tasso Jereissati era o candidato do governador Gonzaga Mota e venceu na maior parte dos municípios, mas o adversário, Adauto Bezerra, era forte no Interior, principalmente no Cariri. A disputa entre Tasso e os coronéis era equilibrada na política. Ciro não equilibra esse jogo contra Elmano. Essa é uma vantagem para o atual governador capaz de ser determinante. Isso pode derrotar Ciro.

O que tem potencial para derrotar Elmano? Uma migração em massa, a perda de deputados e prefeitos. E isso é possível se eles acharem que Ciro irá ganhar. Por isso é tão importante a disputa da narrativa política e a construção de imagens.

O primeiro eleitor a ser convencido

Não basta estar forte, é preciso mostrar força — e convencer disso. Antes do eleitor, é preciso persuadir os líderes políticos. Trata-se de um público mais graduado.

O Ceará assistiu a semelhante migração na eleição passada. Em 2022, o PDT de Roberto Cláudio tinha a maioria dos prefeitos e deputados. Era percebido como favorito, enquanto Elmano era uma candidatura inesperada. Os gestores municipais começaram um deslocamento visível, puxados por Júnior Castro (PT), então presidente da Associação dos Municípios (Aprece) e hoje secretário de Governo da Prefeitura de Fortaleza. A fila dos parlamentares teve à frente o hoje prefeito Evandro Leitão (PT), então presidente da Assembleia, num movimento menos explícito pouquinha coisa. Em declarações seguidas de apoio a Elmano e desfiliação do PDT, a campanha de Roberto desidratou.

O que pode eleger Ciro é aquilo que derrotou Roberto Cláudio em 2022. Mas é mais fácil ocorrer esse fluxo na direção da máquina do que no sentido contrário.

