Postos de combustíveis ligados aos PCC

Foto: FERNANDA BARROS Postos de combustíveis ligados ao PCC

Há dois anos a Coluna denuncia em 1ª mão o avanço da facção PCC no setor de combustíveis, com a compra de formuladoras e centenas de postos de através de uma rede de laranjas. A operação cresceu em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e começou a entrar no Centro-Oeste, já sabem as Polícias Civis. Mas agora a situação vai ficar feia para o bando.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou uma força-tarefa com a Polícia Federal para investigar as ações dos criminosos no setor, a lavagem de dinheiro e sonegação. A tempo, porque junto com a bomba de gasolina a facção também começou a negociar cigarro de marcas duvidosas e contrabandeado nestes postos.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, numa palestra ano passado já apontou que seriam mais de 400 postos nas mãos da facção no Brasil.

Fogo amigo

Apesar do apelo pessoal do presidente Lula da Silva, o ministro da Defesa, José Múcio, está se segurando o máximo na cadeira para evitar constrangimentos com o chefe. A novidade é o fogo-amigo fora do gabinete.

Grãos petistas apontam o dedo o acusando de ser muito aliado dos militares e pouco do PT. Como se isso fosse demérito. O potencial futuro ministro da Defesa é Lewandowski. Outro da cota pessoal de Lula.

Lula lá!

Assessor especial da Presidência, Celso Amorim começou com discrição as tratativas para – a tentativa de – uma visita de Lula à Ucrânia e à Rússia, na mesma rota.

Todavia, até isso acontecer, a despeito de propor o fim da guerra, Lula terá posição concreta para quem vai aliviar: tudo indica que para Vladimir Putin. O comércio bilateral com a venda de carnes e a dependência dos fertilizantes russos para o agro brasileiro explicam.

Vitória dos servidores

Depois de derrotar o candidato preferido da ala privada da Eletrobras, o ex- superintendente da Eletronuclear Celso Guimarães foi nomeado para a presidência da Real Grandeza, o fundo de pensão dos servidores de Furnas e Eletronuclear, que administra R$ 20 bilhões.

Foi uma derrota para o comando privado da empresa, que tentou até no “tapetão” uma forma de emplacar um nome do grupo no fundo.

Leia mais A entrada de venezuelanos no Brasil

João Campos deve assumir presidência do PSB

As movimentações de Hugo Motta Sobre o assunto A entrada de venezuelanos no Brasil

João Campos deve assumir presidência do PSB

As movimentações de Hugo Motta

Entrou na fila

Reeleito pela 1ª vez na história como o presidente mais votado da ALERJ (com 70 votos), o deputado Rodrigo Bacellar (União) tem se destacado com uma gestão que rende elogios da direita, esquerda e centro - sendo reconhecido por políticos do PSOL, PT, PCdoB, PDT e PL.

E com presença forte na Assembleia, seu nome já é citado para disputar o Governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2026. A conferir.

Pluralidade

Um cidadão entrou no site da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) para fazer uma inscrição para um curso e se deparou com a pluralidade que considerou demasiada num campo para preencher sobre o seu gênero: homem cisgênero e transgênero, mulher cisgênero e trans. Pessoas não-binária do sexo feminino ou masculino.

ESPLANADEIRA

#FenaCap celebra 18 anos com R$ 24,11 bi pagos em resgates e sorteios até novembro.

#Clavis lança IA para reforçar segurança empresarial contra ataques cibernéticos.

#Würth e CWS Platform digitalizam interação entre 200 mil clientes.

#Oito dos 12 setores do Guia Salarial 2025 acompanham a inflação, segundo Michael Page.

#Banda Yahoo apresenta turnê acústica em teatros pelo Brasil em 2025.

#Longa "Tudo Que É Sólido" encerra filmagens no interior de Minas Gerais.