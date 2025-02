João Campos deve assumir presidência do PSB

Foto: AURÉLIO ALVES À época da foto, o prefeito de Recife participou do comício de Evandro Leitão. Evento aconteceu nas disputas eleitorais de 2024

O prefeito do Recife, João Campos, deve assumir em março a direção nacional do PSB com uma forte tentativa de mudança na legenda. Seu grupo político pretende propor a troca do nome de Partido Socialista Brasileiro para Partido da Sociedade Brasileira.

A nova roupagem, evidente, pela nomenclatura, é para fugir da citação de comunistas dada pela oposição – o que, pelas pesquisas internas, palavra que amedronta muito eleitor.

Fogo no lixo!

A Polícia Federal está intrigada com uma cena de filme na Operação Overclean, que abateu às vésperas do Natal a operação do famigerado José Marcos de Moura, o Rei do Lixo – apelido pelos contratos bilionários de anos para cá com prefeituras do Brasil.

A Coluna apurou que os agentes descobriram que, no dia da operação, Moura mandou incendiar um dos escritórios usados como base do grupo investigado em Salvador. Boa parte dos documentos e equipamentos no endereço em nome de laranja foram perdidos, o que leva a polícia a concentrar as investigações nos papéis chamuscados encontrados a tempo. Vai levar tempo, mas vem mais latão de lixo no camburão.

Êh, sofrência

Não é segredo entre caciques de partidos e marqueteiros. O jogo de marketing do cantor Gusttavo Lima de se posicionar como presidenciável é para frear o fenômeno pop Pablo Marçal. Gusttavo vai recuar num futuro próximo.

A ideia de um consórcio de partidos que apoiam Gusttavo, nos bastidores, é tirar os holofotes do ex-candidato a prefeito de São Paulo e enfraquecer tentativas de ele se posicionar partidariamente até 2026.

Um novo pra quê?

Após o susto no presidente Lula da Silva e comitiva nos céus da Cidade do México, ano passado – fala-se em pássaro na turbina – o avião presidencial VC-1 voltou no fim de outubro para o Brasil e continuou a voar sem problemas. Há semanas, passou por manutenção programada num pátio de São Carlos (SP), avisou à reportagem a Força Aérea Brasileira. E está voando bem, conta quem já subiu e desceu dele.

Nunca saberemos

A Lei de Acesso à Informação não foi suficiente, nem no gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Barroso, tampouco na Aeronáutica.

As assessorias negaram revelar à Coluna os nomes do sexteto que voou de carona com Barroso em jatinho da FAB em setembro, quando ele foi fazer uma palestra em Mendoza, terra dos vinhos argentinos, e por lá ficou dois dias e meio. E você aí, cidadão, pegando ônibus sem ar condicionado.

Porcos

Mesmo sendo um dos principais exportadores de carne suína do mundo, o Brasil está fechando um acordo com a Bolívia para importar a proteína do país vizinho. A ideia é abastecer os estados do Norte com a carne de porco boliviana.

Inicialmente, serão comercializadas entre 20 e 30 toneladas do produto. O produtor boliviano conta com subsídios por parte do governo local, com insumos e preço regulado.

