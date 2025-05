Múcio terá de explicar uso de avião da FAB para viagem de Janja a Moscou

Foto: Fernando Frazão/ Agência Brasil Primeira-dama Janja

O ministro da Defesa, José Múcio, terá de explicar à Câmara dos Deputados as razões pelas quais autorizou a utilização do Airbus A330-200 da FAB, com capacidade para até 250 passageiros, para o transporte da primeira-dama Janja da Silva e uma comitiva do staff da viagem precursora do presidente Lula da Silva a Moscou.

Entre portas, sabe-se que Múcio, que não esconde o desejo de cair fora do Governo, também não gostou disso, mas sabe que não pode dizer não à primeira-dama. Na Aeronáutica, o descontentamento com o uso dos aviões oficiais por ela e ministros do STF é motivo de angústia. Há relatos de veteranos pilotos pedindo baixa na carreira para trabalhar na aviação comercial.

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) quando se referiu à FAB como “o Uber de bandidos”, por conta da operação de resgate da ex-primeira-dama do Peru, que seria presa por corrupção e ganhou asilo no Brasil.

Vem mais camburão da PF na pista, na rota das investigações sobre os descontos bilionários nos benefícios dos aposentados. A segunda fase seria a rota do dinheiro para gente graúda, padrinhos dos presos e afastados do INSS no descontogate. Como a Coluna citou, a turma do INSS já desconfiava da investigação ao descobrir um pen-drive no data center da entidade, mas mesmo assim continuou a tunga.

Os vários Dinos

As facetas de Flávio Dino – juiz federal, deputado, líder, governador e ministro de Governo e Judiciário – se confundem quando fala de improviso. É o jeito dele, usar sarcasmo nas suas falas. Mas se complicou ao propor uma chapa eleitoral no Maranhão, indicando até uma vice, numa palestra na sua terra natal. Agora, tem gente de todo lado – desde oposição no Congresso até aliados políticos – lhe cobrando a fala.

BRB e Master

Há guerra silenciosa no mercado por causa do anúncio do BRB de compra do Banco Master. De um lado, André Esteves, do BTG, e um seleto grupo de banqueiros, que não aceitam a operação. De outro, o governador Ibaneis Rocha, mandatário da instituição como sócio majoritário, que tenta provar que é possível manter (e fortalecer) um banco estatal de capital misto fora das páginas policiais, enquanto antigos estatais quebraram.

"Chinosul"

A China está numa ofensiva na América do Sul, plano de consolidar o domínio comercial no sul global. Além de construir o maior porto do Peru para atender suas demandas, sua maior embaixada nas Américas é em Suriname – que elegeu um do país para secretário-geral da OEA. Os chineses também reforçaram laços com os governos do Paraguai e Uruguai. É o "Chinosul" prevalecendo sobre o Mercosul está apagado.

Raios-x do crime

O País registrou leve queda nos números de homicídios em 2023, em relação ao ano anterior, segundo o Atlas da Violência no Brasil 2025 (dados de 2024 não foram compilados). O Atlas é produzido pelo IPEA e Fórum Brasileiro de Segurança. Os dados apontaram 45.747 homicídios em 2023, queda de 2,3% comparado a 2022. Entre 2013 e 2023 foram contabilizados 135.407 mortes violentas por causa indeterminada.

