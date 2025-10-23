Estímulo de acesso ao crédito; empresários retraídos devido aos juros

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Os altos índices de inadimplência fazem com que as instituições financeiras aumentem as taxas

Apesar dos esforços do Governo para estimular o acesso ao crédito, muitos empresários ainda se retraem devido aos altos juros cobrados pelos bancos. Os altos índices de inadimplência fazem com que as instituições financeiras aumentem as taxas.

O Governo até tenta fomentar a oferta de crédito, mas os bancos permanecem cautelosos. Com isso, o cenário de crédito emergencial passa a ser menos acessível para parte dos empresários.

No Brasil, 95% dos empresários não buscaram ou desconhecem os pacotes emergenciais de crédito disponíveis no mercado, aponta uma pesquisa do Serasa Experian. Entre eles, 27% afirmam não conhecer o recurso, enquanto 68% nunca o solicitaram.

Do total que já utilizou o crédito emergencial, 68% avaliaram a experiência como positiva, e 40% consideraram o processo de contratação fácil ou muito fácil.

Leia mais Inadimplência no Brasil é a maior de série histórica iniciada em 2010, diz CNC Sobre o assunto Inadimplência no Brasil é a maior de série histórica iniciada em 2010, diz CNC

Olho no navio

As autoridades estão de olho no navio iraniano DELRUBA que descarregou 60 mil toneladas de ureia no Terminal Portuário TESC, em São Francisco do Sul (SC).

Ele foi abastecido com milho e já está de saída do País com destino ao Irã. A empresa registrada como importadora é a LINK Comercial, da Kyly Confecções de Pomerode, dos sócios Elias Martins e Salésio Martins.

Missão possível

O Missão, o partido político que o Movimento Brasil Livre (MBL) está oficializando no Tribunal Superior Eleitoral, tem o apoio velado de um grande empresário, contam fontes que participaram da coleta das 589 mil assinaturas. O MP eleitoral já deu o aval no TSE. Procurado, o MBL não respondeu até o fechamento.

Apartheid carioca

Um grupo de moradores do Leblon, Zona Sul do Rio, se mobiliza contra um novo empreendimento da construtora Mozak, que prevê apartamentos de cerca de 50 m² avaliados em R$ 2,5 milhões.

O movimento alega preocupações urbanísticas, mas discursos em assembleias revelam motivações elitistas, com frases como “pagamos IPTU caro para manter a segregação”.

Cara nova

Após três anos da sua privatização, em 2022, a Eletrobras anunciou nesta quarta-feira, 22, a mudança de nome para Axia.

Logo após, a empresa aprovou reajuste nos salários de executivos da estatal. Na época, o salário do presidente passou de R$ 52,3 mil para R$ 300 mil mensais. E no ano posterior, a Eletrobras também anunciou uma série de demissões por meio do PDV – suspensas por decisão do TST.

Vergonha

A absolvição dos réus no caso do incêndio que matou 10 garotos nos contêineres no CT do Flamengo é de corar de rubro-negro a Justiça Brasileira.

Talvez o juiz do caso pudesse fazer uma experiência de se despachar dentro de um contêiner por um ano, só para sentir o calor do sol sem ar-condicionado.

Opinião dividida

O presidente da Assembleia Parlamentar da OTAN, Marcos Perestrello, visitou o Brasil para pressionar o País a condenar a Rússia pela violação dos direitos humanos da Ucrânia.

A OTAN busca o apoio do Brasil para a paz e segurança. Celso Amorim prefere o diálogo com a Rússia, enquanto militares consideram um benefício a aproximação com a Aliança Atlântica – como no caso da Embraer.

ESPLANADEIRA

#deep tech AutoU projeta faturar R$ 3 mi com Aura, sua IA customizada.

#Feira do Lavradio celebra 30 anos, sábado, com homenagem à Isnard Manso.

#Valda e Brasilata lançam edição especial de embalagem da série Stranger Things.

#Afya prorrogou até hoje as inscrições para o vestibular unificado de medicina.

#AstraZeneca Viva a Cultura encerra projeto no Liga Contra o Câncer em Natal.

#Bibi registra crescimento de 144% nas vendas de Skatenis na primeira quinzena de outubro.

