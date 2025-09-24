Quem são os mais de 3 milhões de devedores do Ceará?

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil Economia, Moeda Real,Dinheiro, Calculadora

Nenhum outro estado do Brasil teve mais pessoas com dívidas em atraso do que o Ceará entre julho e agosto, segundo conta a Serasa ao apresentar os dados de inadimplentes dos dois últimos meses. Foram 167.568 consumidores com contas atrasadas há mais de três meses listados em agosto, sejam faturas de serviços básicos ou cartões de crédito.

Hoje, 3.645.164 habitantes do Ceará estão nesta situação, sem conseguir - ou querer, o que é mais difícil - quitar suas pendências. O número representa um aumento de 482% sobre os mais de 3,47 milhões de pessoas cuja a inadimplência foi atestada em agosto.

No País, existem 78,8 milhões de devedores. A maioria deles (18,58 milhões) é encontrada na maior economia do País, São Paulo. Fecham o pódio de inadimplentes Rio de Janeiro (7,75 milhões) e Minas Gerais (7,61 milhões). No Nordeste, apenas a Bahia (4,94 milhões) possui mais inadimplentes que o Ceará.

Sobre eles, a Serasa esboça o perfil. Quando se é observado o gênero, quem mais tem contas em atraso é mulher (53,4%). Já quando o assunto é idade, há proximidade entre aqueles consumidores cuja idade varia de 26 a 40 anos - que somam 35,2% dos mais de 3,64 milhões - e os que estão entre 41 e 60 anos (33,9%). Os mais velhos, acima de 60 anos, e os mais jovens, até 25 anos, são minoria entre os devedores: 19,2% e 11,7%, respectivamente.

Imóveis

O ano de 2025 se apresenta como o melhor da história para a Terra Brasilis Urbanismo. A empresa, focada em condomínios fechados de alto padrão, lança o terceiro empreendimento do ano e supera a marca de R$ 300 milhões em valor geral de vendas (VGV). O Lagoar Terra Brasilis, localizado no Eusébio, possui VGV de R$ 200 milhões e será lançado no próximo dia 27.

O lançamento se soma ao Vista do Lago, em Maracanaú (de VGV de R$ 50 milhões) e o Marina Terra Brasilis, na Lagoa do Catu (R$ 62 milhões). Ao todo, são 25 hectares de área, nos quais são distribuídos 550 lotes residenciais entre 200 m² e 400 m² e com 500 metros de margem da lagoa.

"Este é um ano de muito sucesso para a Terra Brasilis. O lançamento do Lagoar não apenas representa o maior VGV da nossa história, mas também simboliza o reconhecimento de um trabalho consistente que já dura 25 anos. Esses resultados nos impulsionam a continuar ousando", diz Breno Tavares, CEO da empresa, à esta coluna.

Wi-Fi 7

A TIM começou a ofertar o Wi-Fi 7 aos usuários do serviço de fibra da companhia. Com atuação em todo o País, o serviço mira em melhorar a experiência do usuário e deve ser ampliado gradativamente. O novo padrão, segundo destaca a operadora, destaca-se "por permitir grande consumo de streaming, alta qualidade nas trans

Futuro Vivo

A Vivo, em parceria com a plataforma de educação Vivae, lançou o curso Futuro Vivo, iniciativa gratuita voltada para quem deseja compreender de forma descomplicada os principais conceitos ligados à sustentabilidade. O curso tem 10 aulas e conta com 30 mil acessos gratuitos. As vagas são limitadas e os interessados poderão se inscrever no futurovivo.vivae.app/

Esporte de resultados

Com patrocinadores como Nubank e Cegás, captados via Lei de Incentivo ao Esporte, a Associação dos Professores e Árbitros do Basquetebol Cearense (Aspab) converteu a receita de R$ 2,5 milhões - ao longo dos três últimos anos - em ações que alcançaram a Fortaleza e 6 cidades no Interior (Aracati, Apuiarés, Morada Nova, Sobral, Juazeiro do Norte e Crateús).

Os núcleos de cada município levaram a 1.160 crianças formação esportiva que proporcionou transformação social, segundo Tancredo Menezes, gestor do projeto. Além dos treinos, a entidade custeia bolas, uniformes e realiza competições entre os núcleos, contribuindo para a adesão de jovens atletas. Entre as principais disputas estiveram a Liga Cearense de Basquete (LCB) e a Superliga de Basquete Escolar (SLBE), que reuniram 129 equipes e aproximadamente 2.380 atletas da capital e interior, totalizando cerca de 600 jogos anuais.



