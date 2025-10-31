O plano Kassab para 2026

Foto: FABIO LIMA Entrevista com Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, em 2022

A possível candidatura do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD-PR), à Presidência, não passa de uma estratégia de Gilberto Kassab para vender caro o apoio do PSD nas eleições de 2026.

Mas Ratinho bate pé e confia no seu potencial de crescimento nas pesquisas, nas quais já aparece com índices razoáveis nas espontâneas.

Em um eventual Governo de direita, o objetivo do PSD no Paraná é controlar a Usina Itaipu Binacional – que fornece mais de 80% de energia consumida no Estado.

No entanto, os planos de Kassab são outros. O presidente e os caciques do PSD podem usar o eventual poder eleitoral nacional de Ratinho para barganhar uma coalizão em eventual 2° turno.

De$enrola

O Programa Desenrola alcançou R$ 4,9 bilhões em transações aprovadas. Do total acordado, R$ 4,56 bilhões já foram pagos, e o restante será quitado em parcelas futuras, segundo balanço oficial.

As negociações resultaram na extinção ou suspensão de 6.422 ações judiciais e superaram em quase R$ 1 bilhão a meta inicial, que previa arrecadação de R$ 4 bilhões.

Fora do foco

O Governo Lula da Silva não gostou nada da visibilidade que a operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho teve.

Para o Presidente, a ação do governador Cláudio Castro tirou de pauta as negociações com os EUA. Por outro lado, lembra um deputado do PT, “foi até bom, porque até agora essa negociação não produziu nada”.

Leia mais Mortes em operação policial no Rio de Janeiro repercutem pelo mundo

Dados públicos

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados abriu consulta pública sobre a minuta de resolução que regulamenta o compartilhamento de dados pelo setor público.

O objetivo é reunir contribuições da sociedade sobre os requisitos e procedimentos que deverão ser seguidos, inclusive em casos que envolvam organizações privadas. A consulta ficará aberta na plataforma Participa Mais Brasil até 12 de dezembro.

Recesso branco

Deputados e senadores já se preparam para os 15 dias de recesso branco devido a COP30, que será realizada em novembro em Belém (PA).

Os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (REP-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), devem decretar o esvaziamento das Casas para permitir que o foco esteja voltado para a capital paraense durante todo o evento.

Nova no mercado

Uma nova empresa entrou no mercado com foco no monitoramento midiático e de redes sociais de políticos, marcas e empresas. A DadoDado (@dadodadoinsights) apresentou o Pêndulo Digital, que sintetiza performance online em cinco dimensões: Presença, Popularidade, Atividade, Engajamento e Difusão.

ESPLANADEIRA

#Milon registra crescimento de 44% nas vendas no Dia das Crianças.

#FIEMG cobra ajustes na MP do Setor Elétrico para evitar retrocessos na transição energética.

#Coletivo Alfenim se apresenta com “Desertores” no Teatro Vianinha (RJ), 31/10 a 3/11.

#HRtechs captaram R$ 590 milhões em investimento em 2024, segundo estudo da Liga Ventures e Gogood.

#Market Group, hub de negócios de alimentação e eventos, chega a São Paulo.

#MillerKnoll, grupo global referência em design, anuncia mudanças estratégicas em sua liderança.

