Cláudio Castro cresce em ranking

Foto: fernando frazão/agência brasil Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro

A repercussão da megaoperação no Rio de Janeiro levou o governador Cláudio Castro de 12º para o 4º lugar no ranking de performance online de governadores no País, apontam dados da DadoDado Insights Estratégicos.

Castro recebeu uma onda de seguidores, comentários e compartilhamentos em suas redes sociais. O levantamento também mostra que 85% dos comentários são de apoio ao político e a operação.

Leia mais Apoio a operação no Rio surpreende esquerda Sobre o assunto Apoio a operação no Rio surpreende esquerda

Millennials alvo dos golpistas

Os millennials (nascidos entre 1980 e 1990) foram os mais afetados por golpes na Black Friday – concentram 30% das tentativas em 2024. Os dados são do Mapa da Fraude 2025, do Serasa Experian.

Esse grupo também liderou as compras online, com mais de dois milhões de transações. No total, o estudo monitorou 5,2 milhões de compras, com movimentação em R$ 3,5 bilhões.

No período, foram interceptadas 32,4 mil tentativas de golpes digitais, o que evitou o prejuízo de R$ 51,8 milhões. O Sudeste apresentou o maior número de compras no e-commerce no Brasil (3,1 milhões), dos quais 0,6% foram bloqueados por fraude.

Sem fôlego

O corpo diplomático brasileiro enfrenta um desafio: garantir um quórum para a COP 30, apesar de todas as dificuldades de logística e infraestrutura.

A Conferência seria a vitrine internacional para o presidente Lula da Silva. Contudo, grandes líderes não estarão presentes, como os presidentes Donald Trump (EUA), Xi Jinping (China) e Vladimir Putin (Rússia) – grandes parceiros comerciais do País.

Tchau Brasil

O Embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, deixará o cargo após a COP 30, em novembro. À frente da Embaixada desde 2008, Alzeben é reconhecido como um dos mais admirados representantes palestinos que passaram pelo Brasil. O comunicado foi publicado pelo portal BSB Flash (@bsbflashoficial).

Opcional

Seis deputados da Comissão de Educação do Congresso dos Deputados da Espanha desembarcaram em Brasília no domingo.

Eles vieram conversar a respeito do ensino de espanhol no Brasil, que deixou de ser uma disciplina obrigatória nas escolas. A comitiva pretendia encontrar-se com o ministro da Educação, Camilo Santana. No entanto, serão recebidos pelo assessor Filipe Girardi – o que gerou incômodo no grupo.

Prioridade no lar

Boa ventilação e ar-condicionado se mostraram prioridades para 36% dos moradores do Distrito Federal na hora de escolher um imóvel, mostra pesquisa da QuintoAndar e WImoveis.

O percentual é maior que a média nacional, de 26%. Os dados também apontam que 48% dos brasilienses acreditam que os bairros onde moram não estão preparados para lidar com eventos climáticos extremos.

ESPLANADEIRA

#Auddas promove a Imersão em Orçamento e Controladoria – 27 e 28/11, em SP.

#Daniel Gramigna lança hoje, em BH, o livro “Networking é o Princípio do Dinheiro”.

#Instituto Visão Solidária estreia marca no RJ com ativações na capital e Petrópolis.

#Grupo SADA investe R$ 1,1 bi na produção de etanol de milho em GO e MG.

#Magnum Tires investe para dobrar as exportações até 2026, alcançando US$ 7 mi.

#Professor da PUC-Rio, Paulo Henriques Britto toma posse na Academia Brasileira de Letras.

