Cria x Criador: o que Wellington Dias quer para a eleição do Piauí

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Ministro Wellington Dias quer filho como vice-governador no Piauí

O ministro Wellington Dias (MDS) jura que não é verdade, mas fontes seguras da Coluna informam que ele quer seu filho como vice na futura chapa da tentativa de reeleição do governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT-PI).

É o jovem médico Vinicius Dias, mas o governador resiste ao pedido e planeja sacramentar o atual secretário de Educação, Washington Bandeira, na chapa.

O caldo entornou na mesa dos aliados: a cria (Fonteles) se voltou contra o criador (Wellington Dias). Neste cenário, o ministro, que ajudava o governador a obter um empréstimo de R$ 2,5 bilhões para o Estado, agora faz vista grossa – até que o governador avalie, claro, com mais atenção a indicação para a chapa.

Fama & Política

O advogado do deputado Filipe Martins (PL-TO), Jeffrey Chiquini, foi visto circulando pelas comissões da Câmara dos Deputados na última terça-feira, 4.

Ele experimentou a fama conquistada em suas redes sociais – foi parado diversas vezes para tirar fotos. O advogado deve disputar uma cadeira ao Senado pelo Paraná em 2026, junto com o deputado Filipe Barros (PL-PR).

O possível fracasso da COP 30

Além da diplomacia brasileira, tem mais gente com medo de um possível fracasso da COP 30, em Belém. Uma empresa britânica, do setor de energia renovável, resolveu contratar o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho por R$ 2 milhões para comparecer nos eventos oficiais da cúpula. A jogada é uma tentativa de atrair público e interesse da mídia.

Mau clima

A República Dominicana cancelou a 10ª Cúpula das Américas, que seria realizada em dezembro. O cancelamento se deve aos estragos provocados no Caribe pelo furacão Melissa, que já deixou mais de 50 mortos.

Contudo, o motivo que circula nos bastidores é a divergência política entre esquerda e direita. Foram excluídos do evento Cuba, Nicarágua e Venezuela, mas o México saiu em defesa deles e decidiu não ir também.

Exemplo japonês

O Embaixador do Japão, Teiji Hayashi, está finalizando sua missão no Brasil e fez questão de apresentar formalmente o seu substituto, Yasushi Noguchi, que assumirá o posto em dezembro. O gesto demonstra o apreço e o respeito de ambos pelo País.

Braços abertos

Sete em cada 10 brasileiros sabem pouco ou nada sobre imigrantes e refugiados, apesar de 83% defenderem os direitos desses grupos de residirem no País. Para 72% dos entrevistados, o Brasil acolhe melhor do que outras nações.

No entanto, a inclusão ainda é limitada, já que 39% afirmam que o grupo ocupa o espaço dos brasileiros no mercado de trabalho. Os dados são do estudo Oldiversity, da Croma Consultoria.

ESPLANADEIRA

#AMIES homenageou Hugo Motta, Tabata Amaral, André Mendonça e José Sarney por suas contribuições à educação.

#Agência Digitals assina campanha da Gerdau.

#Fundação Luso-Brasileira realiza Fórum Atlântico de Turismo e Investimento, dia 11, em SP.

#OABRJ e AB2L promovem hoje, no RJ, 1ª Feira de IA e Inovação Jurídica.

#3ª edição da C-lounge B2B Match acontece hoje e amanhã, no TRANSAMÉRICA EXPO CENTER, em SP.

#Fernando Campa e Cristiane Campanholo ministram workshop em Campinas/SP, dia 11.

