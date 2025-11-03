Ceará confirma presença na COP 30

Carol Kossling é jornalista e pedagoga. Tem especialização em Assessoria de Comunicação pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e MBA em Marketing pela Faculdade CDL. Pautou sua carreira no eixo SP/CE. Fez parte da editoria de Economia e foi editora de Projetos do Grupo de Comunicação O POVO. Atualmente cursa dois MBA em ESG - Trevisan e Faculdade CDL
O decreto oficial com o time que irá compor a comitiva está previsto para terça-feira, 4, mas a coluna confirmou a secretária do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), Vilma Freire, e o governador Elmano de Freitas, além da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), com o titular João Gabriel Rocha.
As autoridades cearenses ficarão na Zona Azul, ou Blue Zone, onde acontecerão as negociações oficiais, o Estado levará um conjunto de ações que reforçam seu compromisso e protagonismo com o desenvolvimento sustentável e a liderança regional na agenda climática.
O ponto alto da participação cearense será o painel “Do Nordeste para o Mundo: o papel da Caatinga e do Hidrogênio Verde para a Transição Energética Justa”, que ocorrerá no dia 13 de novembro, com apresentação do governador Elmano de Freitas.
Hidrogênio verde e caatinga
O encontro reunirá lideranças políticas, empresariais e científicas para discutir o papel estratégico do Nordeste no fornecimento de energias renováveis e na produção de hidrogênio verde (H2V).
O debate também destacará a Caatinga como bioma essencial para a resiliência climática e o desenvolvimento sustentável, além de apresentar políticas públicas voltadas à transição energética justa e inclusiva.
O Complexo do Pecém, no Ceará, conta com sete pré-contratos assinados com empresas líderes do setor energético, entre elas Auren, Casa dos Ventos, EDF Renewables, Fortescue, FRV, Voltalia e Fuella AS, totalizando investimentos de cerca de US$ 30 bilhões.
“O Ceará e o Nordeste estão mostrando ao mundo que é possível crescer com responsabilidade ambiental e equidade social. A transição energética deve ser um processo de oportunidades para as pessoas e de valorização dos nossos biomas”, afirma o governador Elmano de Freitas.
Na Zona Azul da COP 30 também será debatido o Inventário Estadual de Emissões de Gases de Efeito Estufa, documento que atualiza os dados sobre emissões no Ceará e oferece subsídios técnicos para políticas públicas voltadas à mitigação das mudanças climáticas.
“A Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima conduziu as definições sobre os temas estratégicos para a COP 30 e que orientam nossas políticas ambientais. O Ceará coordena a Câmara Temática do Meio Ambiente do Consórcio Nordeste, reforçando nosso protagonismo regional na construção de soluções sustentáveis e na transição energética justa”, afirma Vilma Freire, titular da Sema.
Zona Verde
Já na Zona Verde, ou green zone, espaço aberto à sociedade civil, o Governo do Ceará terá estande institucional do Consórcio Nordeste e irá destacar o Programa Agente Jovem Ambiental (AJA).
Semace
A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) também participará da COP 30 e o titular João Gabriel Rocha vai participar de painéis estratégicos para a gestão ambiental, como discussões sobre o uso e a ocupação do solo no enfrentamento às mudanças climáticas, abordando o Cadastro Ambiental Rural (CAR), a reposição florestal e as normativas ambientais.
Além disso, a Semace atuará em debates no combate à desertificação e contribuirá em um painel sobre a governança dos estados contra o desmatamento ilegal na Mata Atlântica, apresentando a experiência da Operação Mata Atlântica em Pé.
