O delegado da Polícia Federal Luiz Flávio Zampronha está escrevendo um livro sobre o papel da PF na segurança pública. Zampronha é ex-diretor de Combate ao Crime Organizado e conhece bem a atuação das facções criminosas no País.

O delegado também foi oficial de ligação da PF na Europol, em Haia, na Holanda. A partir de lá, pôde perceber como a questão da violência urbana nos países em desenvolvimento se tornou instrumento de pressão política e ideológica no cenário internacional.

Zampronha foi o delegado que, na investigação sobre os “hackers de Araraquara”, preservou as provas que, mais tarde, seriam usadas para anular as condenações do presidente Lula da Silva pelo agora ex-juiz Sergio Moro.

Tio do ministro dos Transportes, o deputado federal Renildo Calheiros (PCdoB-PE) apresentou PL que cria o Programa Nacional de Transporte Público Coletivo de Passageiros com Tarifa Zero, e institui o Fundo Nacional Tarifa Zero e a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico destinada à Mobilidade Urbana (ufa!!). Ideia boa, mas precisa combinar com as prefeituras, governos e donos de ônibus.

Um novo embaixador do Brasil se prepara para assumir em Katmandu, no Nepal, país que enfrenta forte instabilidade política desde os protestos violentos de setembro deste ano.

Claudio Raja Gabaglia Lins encontrará o país envolto numa de suas piores crises políticas da História. O Brasil exporta milhares de toneladas de milho para o Nepal. Para lá, a Argentina é o principal concorrente do Brasil neste setor.

As prisões equivocadas de médicos acendem alerta e reforçam a urgência do Congresso da Associação Brasileira de Médicos com Expertise de Pós-Graduação, hoje, em Brasília.

O caso mais emblemático é o da médica Bianca Butterby, detida, mesmo com CRM ativo, e inocentada pelo Ministério Público. O episódio expôs falhas graves na interpretação do Registro de Qualificação de Especialista por autoridades não-médicas.

Continua a saga da encomenda de Sedex que saiu de Campo Largo (PR), região metropolitana de Curitiba, para Muriaé (MG), a 780km de Belo Horizonte. O objeto nº OY640232110BR despachado dia 17/11, com promessa de chegar ao destino em até quatro dias, sumiu do mapa. Até ontem,15 dias, nem a central de BH sabia dele. A remetente pagou R$ 124 reais. Pelo visto, o avião caiu ... aliás, não tem mais avião...

A Coluna Esplanada completa neste dia, 3 de dezembro, 14 anos de existência, levando bastidores dos três Poderes hoje a mais de 50 grandes jornais e portais de todas as capitais, e cidades do interior, além de algumas rádios. A parceria muito nos honra.

