Sob as ondas, as florestas respiram

Recentemente, assisti ao documentário da National Geographic chamado “Oceanos com David Attenborough”, uma produção essencial para compreender os nossos oceanos, as ameaças que enfrentam e as possíveis soluções. Pensando nisso, resolvi falar um pouco sobre uma área de extrema importância nos oceanos e ainda pouco conhecida: as florestas marinhas.

Mas o que elas são? Bom, acredito que vocês saibam que existem diversos tipos de algas nos oceanos, e que algumas delas são bem conhecidas: como as algas comestíveis usadas na indústria alimentícia ou na culinária, e também aquelas utilizadas na fabricação de cosméticos, fármacos, biofertilizantes e até em processos de biorremediação.

Em todos esses casos, geralmente pensamos em algas pequenas, mas o que poucas pessoas sabem é que existem grandes algas nos oceanos que formam verdadeiras florestas marinhas: o kelp!

O kelp é um grupo de algas pardas gigantes, formado por diversas espécies que, juntas, criam ecossistemas comparáveis às florestas terrestres.

Essas florestas fornecem abrigo, alimento e servem como áreas de desova e berçário para inúmeras espécies marinhas, como peixes, invertebrados e até grandes animais, como tubarões e mamíferos marinhos. Elas são conhecidas como hotspots de biodiversidade, abrigando uma enorme variedade de plantas e animais.

Essas florestas marinhas têm um crescimento extremamente rápido, o que permite que se estabeleçam em novas áreas com facilidade. Sua ocorrência é majoritariamente em regiões frias e polares, cobrindo aproximadamente 25% das zonas costeiras do planeta.

Além de ocuparem grandes áreas e se assemelharem visualmente às florestas terrestres, essas algas precisam de luz solar, pois realizam fotossíntese, contribuindo fortemente para a produção de oxigênio nessas regiões.

Além disso, são importantes áreas de sequestro de carbono, ajudando a remover o CO₂ da atmosfera. Mais ainda: essas florestas funcionam como barreiras naturais, protegendo a costa do impacto das ondas durante tempestades e reduzindo a erosão, o que beneficia diretamente as comunidades costeiras.

Apesar de toda essa importância, tanto para a produção de oxigênio quanto para a biodiversidade marinha, as florestas de kelp são ecossistemas sensíveis e vulneráveis a diversos impactos.

Mudanças na temperatura dos oceanos, tempestades intensas, pesca predatória, poluição costeira e até o tráfego de embarcações podem causar danos irreversíveis a essas florestas azuis.

Porém, nem tudo está perdido! A criação de áreas marinhas protegidas (semelhantes às unidades de conservação terrestres) tem se mostrado eficaz na proteção desses ecossistemas.

Cabe a nós reconhecermos a importância dessas áreas, divulgarmos o conhecimento e cobrarmos dos governos a criação de mais espaços protegidos para garantir a conservação das nossas florestas azuis.

