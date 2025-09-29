Entenda os cálculos do Fortaleza: alvo para escapar da B segue 44 pontos

Foto: Paulo Paiva/ Sport Club do Recife Rafael Thyere e João Ricardo disputam lance no jogo Fortaleza x Sport, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

Após a vitória sobre o Sport, o Fortaleza chegou a 21 pontos no Brasileirão, mantendo seu alvo em 44 pontos para garantir a permanência na Série A. Com essa pontuação, com a atual situação de aproveitamento do torneio todo - 25a. rodada - qualquer clube teria mais de 97% de chance de não cair, números atualizados pela Universidade Federal de Minas Gerais.

Fortaleza: distância para sair do Z-4 cai, mas rodada poderia ter sido melhor

Assim, faltando 14 jogos (o Tricolor tem um jogo atrasado ainda), o Fortaleza precisa somar 23 pontos para atingir a meta. Isso pode ser feito de diferentes maneiras: por exemplo, vencendo oito partidas; ou sete vitórias e dois empates; ou seis vitórias e cinco empates. Pouco importa a forma, evidente. O importante é garantir o que precisa.

Fortaleza: sequência para definir o futuro

Em relação ao aproveitamento, o desafio é ainda gigantesco, ainda mais porque a equipe ostenta apenas 29.2% dos pontos disputados até agora. Para não cair, o aproveitamento tem que ser de 54.7%.