Entenda os cálculos do Fortaleza: alvo para escapar da B segue 44 pontos
Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
Após a vitória sobre o Sport, o Fortaleza chegou a 21 pontos no Brasileirão, mantendo seu alvo em 44 pontos para garantir a permanência na Série A. Com essa pontuação, com a atual situação de aproveitamento do torneio todo - 25a. rodada - qualquer clube teria mais de 97% de chance de não cair, números atualizados pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Assim, faltando 14 jogos (o Tricolor tem um jogo atrasado ainda), o Fortaleza precisa somar 23 pontos para atingir a meta. Isso pode ser feito de diferentes maneiras: por exemplo, vencendo oito partidas; ou sete vitórias e dois empates; ou seis vitórias e cinco empates. Pouco importa a forma, evidente. O importante é garantir o que precisa.